أول تعليق من وزيرة التخطيط بعد صدور قرار إعادة تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي

أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بصدور قرار إعادة تشكيل الجمعية العمومية للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضويتها الي جانب عضوية كلا من د. صادق يوسف مجدي، د. فاروق عبد الباقي العقدة، حسين حسن شكري، د. هشام أحمد محمود عكاشة، د. زياد أحمد بهاء الدين، م. طارق قابيل، د. خالد عبد العزيز ووزير المالية وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، لمدة 4 سنوات.

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وزيرة التخطيط: الصندوق السيادي يهدف إلى خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب

وقالت د. هالة السعيد إن الصندوق السيادي يهدف في الأساس إلى خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وهو يعد الذراع الاستثماري للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030 ويحافظ علي حقوق الأجيال القادمة ويعظم استغلال الأصول والموارد المتاحة ويحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.

ويشار إلى أن صندوق مصر السيادي تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

مهام الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي

وتقوم الجمعية العمومية وفق القانون المنظم لعمل صندوق مصر السيادي بعدة مهام أساسية علي رأسها متابعة أداء الصندوق وتقييمه ومدي تحقيقه لاغراضه وضع استراتيجية الصندوق ورسم السياسات المستقبلية وتطبيق قواعد وآليات الحوكمة والنظر في التقرير السنوي المقدم من مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية التالية واعتماد القوائم المالية السنوية وعدد آخر من المهام التي تضمن للصندوق أداء دوره وتحقيق أهدافه وفق القانون المنظم لعمله.

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