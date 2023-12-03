الأحد 03 ديسمبر 2023
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عقارات

إزالة عدد من مخالفات البناء فى حملة بالقاهرة الجديدة

إزالة مخالفات،فيتو
إزالة مخالفات،فيتو

واصل جهاز مدينة القاهرة الجديدة حملاته لإزالة مخالفات البناء والإشغالات لضبط الشارع وفرض القانون والقضاء علي جميع مظاهر العشوائية وتطبيق القانون علي الجميع.

 
وأكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس الجهاز على استمرار المرور علي الأحياء ومتابعة موقف المخالفات بشكل مكثف وأثناء مرور معاون رئيس الجهاز ومدير تنمية الأول رفقة شرطة المرافق تم رصد أعمال مخالفة تعديلات انشائية وبناء بالردود الخلفي بقطعة رقم ( ٩٩ - الياسمين ٥) تم إيقاف الأعمال والتحفظ علي حديد المسلح والونش المستخدم بمخازن الجهاز وجاري استكمال جميع الإجراءات القانونية طبقا لصحيح القانون.

وأشار إلى إيقاف أعمال مخالفة وإزالة روف بالقطعة ( ٥٠ - بنفسج ٦ ) بالتجمع الأول، وإيقاف أعمال مخالفة بناء رووف بالقطعة رقم ( ١٩٦  - بنفسج ١٢ ) بالتجمع الأول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية  طبقا لصحيح القانون.

وبدأ اليوم التقديم على الإعلان التكميلي لشقق سكن كل المصريين 3، وذلك للمواطنين المتقدمين فى الإعلان الأصلي ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

ونتيجة لارتفاع أسعار الشقق فى الطرح التكميلي قررت وزارة الإسكان ممثلة فى مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تعديل الحد الأدنى والأقصى للدخل للحصول على شقق سكن كل المصريين، بعد اعتماد مجلس الوزراء للقرار.

 

وتم تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المسموح لها بالحصول على وحدات مشروع سكن كل المصريين ليصبح 10 آلاف جنيه للأعزب، و13 ألف جنيه للأسرة، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.
 

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وتم تعديل الحد الأدنى للمقدم ليصبح 20% بدلا من 15%، ويتم سداده بالتقسيط على 3 سنوات (وهي فترة إنشاء الوحدات السكنية)، ويكون سعر العائد على التمويل العقاري 7.5 % ثابت طوال فترة التمويل، وذلك بحد أقصى 20 سنة، كما يكون الحد الأقصى لنسبة القسط للدخل 50%، على أن يتم مخاطبة البنك المركزي للتعميم على جهات التمويل، أسوة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 91 لسنة 2022.


ووفقا للقرار المعتمد، يكون الحد الأقصى للدعم النقدي الذي يُمنح للمواطنين بواقع 120 ألف جنيه عند مستوى الدخل الشهري 3500 جنيه شهريا، ويتدرج ليصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل 7000 جنيه شهريا، على ألا يتجاوز متوسط الدعم الممنوح للمواطنين الممولين في إطار هذا البروتوكول عن 90 ألف جنيه.

وحددت وزارة الإسكان أسعار شقق سكن كل المصريين ضمن الطرح التكميلي للمواطنين خارج الأولوية بإعلان سكن كل المصريين (3).

 

وسجل سعر بيع الوحدة السكنية 500 ألف جنيه بالتقسيط، بكافة المدن عدا مدينة برج العرب بسعر 530 ألف جنيه، وتكون هذه الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى.

وبمراجعة بيانات المتقدمين على الوحدات السكنية تسليم خلال ١٨ شهرًا والبالغ عددهم 101802 عميل، فقد تبين وجود أولوية بمدينتي "أكتوبر الجديدة ودمنهور"، حيث بلغ إجمالي المتقدمين على مدينة أكتوبر الجديدة (غرب المطار) 98299 عميلًا مقسمين إلى 87592 عميلًا منطبقا عليهم الشروط (مقابل 12000 وحدة سكنية جار تنفيذها) و10707 عملاء غير منطبق عليهم الشروط، ومدينة دمنهور بلغ إجمالي المتقدمين عليها 3311 عميلًا مقسمين إلى 2556 عميلًا منطبقا عليهم الشروط (مقابل 184 وحدة سكنية جار تنفيذها) وعدد 755 عميلًا غير منطبق عليهم الشروط، أما مدينة جرزا القطوري (العياط) فقد بلغ إجمالي المتقدمين عليها بكل من محوري المنخفض والمتوسط 192 عميلًا مقسمين إلى 92 عميلًا منطبقًا عليهم الشروط و100 عميل غير منطبق عليهم الشروط علمًا بأنه سيتم توفير وحدات سكنية لكافة المتقدمين عليها.

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ازالة مخالفات البناء التمويل العقاري القاهرة الجديدة المهندس عبدالرؤوف الغيطى جهاز مدينة القاهرة الجديدة

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