القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك وسوار الغيني اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة علي ستاد السلام في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني، شاهد المباراة على قناة مفتوحة

تنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني عبر شبكة قنوات بي إن سبورت 6 الناقل الحصري للبطولات الأفريقية.

كما تنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني علي قناة أون تايم سبورت البث الأرضي.

قائمة الزمالك أمام سوار الغيني

وتضم القائمة كلًّا من:

في حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

في خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

في خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

في خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني

تنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وعُقد ظهر أمس السبت الاجتماع الفني لمباراة سوار الغيني والزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد بإستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

وسيرتدي فريق سوار زيه باللون الأزرق "القميص الأزرق والشورت الأزرق" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على منح الفريق الغيني 200 دعوة لحضور المباراة، وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، وأحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، وممثلي النادي الغيني، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة بقيادة الجنوب أفريقي أبونجيل توم.