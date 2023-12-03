الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني في الكونفدرالية

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

تقام مباراة الزمالك وسوار الغيني اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة علي ستاد السلام في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني، شاهد المباراة على قناة مفتوحة

تنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني  عبر شبكة قنوات بي إن سبورت 6 الناقل الحصري للبطولات الأفريقية.

كما تنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني علي قناة أون تايم سبورت البث الأرضي.

 

 

قائمة الزمالك أمام سوار الغيني

وتضم القائمة كلًّا من:

في حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

في خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

في خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

في خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني 

تنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

وعُقد ظهر أمس السبت الاجتماع الفني لمباراة سوار الغيني والزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد بإستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

Advertisements

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

وسيرتدي فريق سوار زيه باللون الأزرق "القميص الأزرق والشورت الأزرق" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على منح الفريق الغيني 200 دعوة لحضور المباراة، وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، وأحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، وممثلي النادي الغيني، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة بقيادة الجنوب أفريقي أبونجيل توم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك سوار الغيني الكونفدرالية القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار العيني شاهد المباراة على قناة مفتوحة شيكابالا القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني الزمالك أمام سوار الغيني

مواد متعلقة

تأكيدا لفيتو، الزمالك يعلن رسميًا تعيين محمد حلمي رئيسا لقطاع الناشئين

الكونفدرالية، أبوسليم الليبي يفوز بهدف علي ساجراد الأنجولي في مجموعة الزمالك

الأكثر قراءة

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور فى حادث على طريق إسكندرية الصحراوي

تفاصيل جديدة فى وفاة الفنان أشرف عبد الغفور على طريق إسكندرية الصحراوي

وفاة أشرف عبد الغفور، التحفظ على السائق المتسبب فى حادث التصادم

نقل زوجة أشرف عبد الغفور إلى العناية المركزة

كتائب بديا.. فصيل المقاومة الفلسطينية الجديد الذي أرعب جيش الاحتلال (فيديوجراف)

وفاة أشرف عبد الغفور، نصف قرن من التألق في المسرح والتلفزيون

جماعة الحوثي اليمنية توجه رسالة إلى مصر بشأن قناة السويس

آخر ظهور للفنان الراحل أشرف عبد الغفور (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

شركة أمريكية تدرب الطلاب السعوديين في مجال الفضاء

مصنوع من الرصاص، سرقة نصب تذكاري ضخم في فرنسا

حظك اليوم توقعات الأبراج الإثنين 4-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 4-12-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 3-12-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الأحد 3-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 3-12-2023 في السوق المحلي

طريقة إيقاف خاصية سجل المواقع بتطبيق فيسبوك

المزيد

انفوجراف

كتائب بديا.. فصيل المقاومة الفلسطينية الجديد الذي أرعب جيش الاحتلال (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الذباب في المنام وعلاقتها بأكل المال الحرام

الإفتاء: الزواج من حقوق المعاق ذهنيًا وإنجابه يُسأل فيه إلى أهل الاختصاص

في اليوم العالمي لذوي الهمم، تعرف على مظاهر اهتمام الشرع بحقوقهم

المزيد
الجريدة الرسمية