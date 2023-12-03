الأحد 03 ديسمبر 2023
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حوادث

الحبس سنتين للمتهم بإخفاء مسروقات بالإشتراك مع صديقه المتورط في قتل خالته بالعمرانية

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المتهم باخفاء مشغولات ذهبية، سرقها صديقه المحكوم عليه بالإعدام بتهمة قتل خالته وزوج خالته وإشعال النيران فيهما بالعمرانية.


وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة، قد قضت بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل خالته وزوجها وإشعال النيران بجسدها، لرفضهما أقراضه مبلغا ماليا بالعمرانية، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي في إعدامه.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد أحمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح.

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كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "ر. ص"، 39 سنة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 
9297 لسنة 2022 جنايات العمرانية.

تبين أنه في غضون الفترة من 6 مايو الماضي وحتى يوم 9 من ذات الشهر قتل المتهم عمدًا زوج خالته "م. ت"، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسـده غير مرة وخنقه بأداة "قطعة قماشية"، فأحدث إصاباته التي أودت بحياته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قتل عمدًا خالته "ث. إ" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسدها غير مرة، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم على أشعل النار عمدًا في الشقة الخاصة بالمجني عليهما محاولا إخفاء جريمته، وسرق المنقولات الخاصة بالمجني عليهما "مبالغ مالية – هاتفين – مشغولات ذهبية"

وأشارت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض وأداة "سكين - قطعة قماشية" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني "ج. ع"، 30 سنة، سائق، أخفي متحصلات السرقة "مشغولات ذهبية" مع علمه بالجريمة المرتكبة من قبل المتهم الأول.

 

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