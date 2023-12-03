رصف فرعيات عزبة سعد بدمنهور بتكلفة إجمالية 4 ملايين و300 ألف جنيه

تابعت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد كجك رئيس الوحدة المحلية، بمتابعة أعمال رصف فرعيات منطقة عزبة سعدة داخل نطاق المركز، ضمن الخطة الاستثمارية التي اعتمدتها محافظة البحيرة بطول 2 كم بتكلفة إجمالية 4 ملايين و300 ألف جنية وذلك لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.

وجاء ذلك في إطار حرص ديوان عام محافظة البحيرة تحت قيادة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على خدمة المواطنين والتسهيل عليهم في التحرك بإرجاء الشوارع بسهولة ويسر دون إعاقتهم، خاصة مع تعرض البلاد لسقوط الأمطار الغزيرة الي تسبب غرق الشوارع بمياه الأمطار.

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أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت نائب محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمني والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ.

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