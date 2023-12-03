غلق 3 معابر مخالفة على حرم السكة الحديد بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد بغلق 3 معابر عشوائية ومخالفة على حرم السكة بقرية كفر بولين وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، برصد ومتابعة كافة المعابر الغير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معبر مغلق نظرًا لما يمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وعدم انتظام حركة سير القطارات.

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من جانبها أهابت محافظة البحيرة بالمواطنين بعدم إنشاء أي معابر غير قانونية،وعدم إعادة فتح أي معبر غير قانوني تم إغلاقه على خطوط السكك الحديدية، مما يترتب عليه خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة وذلك تجنبا للوقوع المزيد من الحوادث التي تهدد سلامة وصحة وأرواح المواطنين خاصة الأطفال وكبار السن من أهالي مركز كوم حمادة داخل نطاق محافظة البحيرة.

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