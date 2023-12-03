رفع 1005 حالات إشغال طريق مخالف في 4 مراكز بالبحيرة

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالبحيرة، حملات إشغالات مكبرة وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام وضبط الخارجين عن القانون تأكيدا علي هيبة الدولة.

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وأسفرت الحملات عن رفع 1005 حالات إشغال طريق تنوعت ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن 765 حالة بدمنهور و85 حالة بالدلنجات و85 حالة بحوش عيسى و70 حالة بأبوحمص وتحرير 25 محضر إشغال.

أكدت نائب محافظ البحيرة، علي ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.



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