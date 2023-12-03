محمود عباس يطالب الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي الحرب في الأراضي الفلسطينية

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، في مدينة رام الله، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة

وطالب عباس المدعي العام بـ"تسريع التحقيقات وملاحقة مجرمي الحرب في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية".

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عباس أطلع خان على "جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تستمر إسرائيل في ارتكابها في قطاع غزة، وانتهاكاتها المتواصلة في الضفة الغربية بما فيها القدس".

وحثّ عباس على تسريع التحقيقات فيما يتعلق: "باستهداف إسرائيل المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، واستباحة حرمة المستشفيات ومراكز الإيواء وهدم البيوت على رأس ساكنيها وكذلك ما يجري من استيطان استعماري وضم للأراضي وجرائم التطهير العرقي و"أبرتايد"، وما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون من جرائم قتل وتهجير قسري".

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وأضاف عباس أن "غياب العقاب يعني تشجيع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق شعبنا الذي يعاني منذ 75 عاما من الظلم والقهر والفصل العنصري والتطهير العرقي".



عدم محاسبة إسرائيل في الماضي جعلها تتمادى في الحاضر

كما دعا إلى "وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية، ومضاعفة تقديم المساعدات الإنسانية وتوفير المياه والكهرباء والوقود".

والتقى المدعي العام مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الذي قال إن "تأخير العدالة هو غياب للعدالة نفسها، فعدم محاسبة إسرائيل في الماضي جعلها تتمادى في الحاضر".

وأكد اشتية أن "المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون للعقاب والردع، فلا أحد يجب أن يكون فوق القانون، وإسرائيل تتصرف على عكس ذلك بأنها فوق القانون منذ 75 عاما".

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على القطاع وصل إلى 15523 شهيد وأكثر من 41 ألف مصاب، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

وقالت الوزارة إن "الاحتلال يركز عدوانه على مناطق قطاع غزة كافة دون استثناء ويدعي كذبا بوجود مناطق آمنة".

وأكدت أن "الاحتلال يوسع دائرة استهداف المدنيين ولم يترك شبرا واحدا في غزة بلا قصف وارتكب عشرات المجازر خلال الساعات الماضية".

وأضافت أنه "تم انتشال 316 شهيدا و664 جريحا وما زال العدد الأكبر من الضحايا تحت الأنقاض"، مشيرة إلى "ارتفاع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 15523 شهيدا وأكثر من 41 ألف مصاب".

وأكدت الوزارة بأن إسرائيل ما زالت تعتقل 35 من كوادر القطاع الصحي في غزة على رأسهم مدير مجمع الشفاء الطبي.

وأضافت أن الطواقم الطبية تتعامل مع مئات الجرحى على الأرض في ظل نقص الإمكانيات العلاجية والسريرية، وإسرائيل تتعمد استهداف ما تبقى من مستشفيات شمال غزة بشكل مستمر لإخراجها عن الخدمة.