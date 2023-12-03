انطلاق مبادرة "صحتي قوامي" لاستهداف مكافحة السمنة وانحرافات القوام بمكتبة دمنهور

أطلقت مكتبة مصر العامة بدمنهور، اليوم، مبادرة "صحتي قوامي" بالتعاون مع حملة "تخيل العالم بلا سمنة" ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة برئاسة يوسف الديب، ومديرية الصحة برئاسة الدكتور هاني جميعة، وذلك بحضور أحمد الهواشي - مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، وبهاء نجا - موجه أول التربية الرياضية بالتربية والتعليم،و الدكتورة رحاب الدربي، والدكتورة هبة يحيى والدكتورة جاكلين عادل - أخصائيين التغذية بحملة "تخيل العالم بلا سمنة" وبعض مديري مدارس إدارة بندر دمنهور.

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حيث تهدف المبادرة إلى نشر الوعي الصحي بأمراض السمنة وانحرافات القوام التي تؤثر بشكل سلبي لدى الأطفال والبحث عن تلك الأمراض بين طلاب المدارس ومعالجتها بتطبيق برامج طبية وعلمية على أيدي متخصصين.

كما تستهدف المبادرة طلاب وطالبات المدارس بمراحلها المختلفة بمشاركة أساتذة وأطباء متخصصين بدءً بعمل قياسات السمنة وانحرافات القوام وتبدأ المرحلة الأولى التي تستغرق ثلاثة أشهر 125 طالب وطالبة حيث سيتم وضع برامج علاج السمنة والتغذية السليمة وبرامج تأهيل علاج الإنحرافات القوامية بناءً على القياسات الخاصة بكل طالب.

يأتي ذلك تزامنًا مع توجهات الدولة المصرية نحو النهوض بصحة المواطن المصري والمتابعة الصحية للأطفال والنشء، بعد النجاح الساحق الذي حققته المبادرات الرئاسية ( 100 مليون صحة والقضاء على فيروس C).

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