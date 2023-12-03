الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

تفاصيل مشاريع قصي الخولي الدرامية المقبلة

قصي الخولي، فيتو
قصي الخولي، فيتو

 قصي الخولي ، يعيش الفنان قصي الخولي حالة من الانتعاش الفني خلال الفترة المقبلة، ليجدد نشاطه الفني وذلك بعد تألقه في مسلسل “واخيرا” مع نادين نسيب نجيب وعرض في رمضان الماضي  

 

ويستعد الفنان قصي الخولي لتحضير عدد من المسلسلات للعودة لجمهوره من خلال الشاشة الصغيرة.

تفاصيل مسلسلات قصي الخولي 

ويحضر الفنان قصي الخولي في الوقت الحالي، مسلسلين يتضمنه 10 حلقات لكل منهما من المفترض عرضهم قريبا  ، بالإضافة إلي استعداده لتحضير عمل درامي آخر من المقرر عرضه في رمضان 2024.

Advertisements

ومن ناحية، أخري كان قدم الفنان قصي الخولي مسلسل وأخيرًا والذي عرض في رمضان الماضي وشاركه البطولة ونادين نسيب نجيب.

قصة مسلسل وأخيرًا

تدور قصة مسلسل وأخيرًا في إطار رومانسي وأكشن.. وتتمحور قصة مسلسل وأخيرا حول امرأة تدعى خيال إلا أنها لا تمتلك أية دليل يثبت حتى اسمها، فعاشت في بيئة فقيرة جدًا، والمسلسل يعرض قصة حياتها بالتفاصيل منذ لحظة ولادتها ليستعرض  الماضي الشاق الذي عاشته وسرد معاناتها  والقصص المؤلمة التي خطتها لها هذه الحياة حتى تلتقي بشاب يدعى ياقوت والذي يجسد دوره الفنان قصي الخولي، حيث بدأت تضحك لها الحياة بقصة حب في بدايتها ثم تكتشف على حين غرة بأن ياقوت سجين سابق خطت له الحياة أيضًا مسيرة شاقة تلخصت بالتورط مع عصابات مافيا والمشاركة في عمليات خطف وقتل وتجارة أعضاء البشر.. ويأتي المسلسل فى 15 حلقة.

أبطال قصة مسلسل وأخيرًا

شارك العديد من الممثلين في قصة مسلسل وأخيرًا، ومن أبرزهم؛ قصي خولي، نادين نسيب نجيم، منى واصف، عادل كرم، زينة مكي، سعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، ناتاشا خضرو، ماجد روضة، غنوة محمود، فيفيان أنطونيوس ويأتي العمل بتوقيع أسامة الناصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قصي الخولي الفنان قصي الخولي الممثل قصي الخولي

الأكثر قراءة

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول

القبض علي كروان مشاكل لاتهامه بنشر فيديوهات مخلة مع المذيعة إنجي حمادة

بيان عاجل من البنتاجون بشأن الهجوم علي مدمرة أمريكية في البحر الأحمر

تأييد حبس المنتج إيهاب طلعت 3 سنوات في دعوى الفنان مجدي كامل

المواقع الإسرائيلية كلمة السر، لماذا قررت الدنمارك إعلان تعبئة الجيش ؟

كتائب بديا.. فصيل المقاومة الفلسطينية الجديد الذي أرعب جيش الاحتلال (فيديوجراف)

قائمة الإصابات في الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

كتائب القسام تعلن عن عملية نوعية ضد جيش الاحتلال

Advertisements

منوعات

المزيد

مصنوع من الرصاص، سرقة نصب تذكاري ضخم في فرنسا

حظك اليوم توقعات الأبراج الإثنين 4-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 4-12-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 4-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 3-12-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الأحد 3-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 3-12-2023 في السوق المحلي

طريقة إيقاف خاصية سجل المواقع بتطبيق فيسبوك

المزيد

انفوجراف

كتائب بديا.. فصيل المقاومة الفلسطينية الجديد الذي أرعب جيش الاحتلال (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الزواج من حقوق المعاق ذهنيًا وإنجابه يُسأل فيه إلى أهل الاختصاص

في اليوم العالمي لذوي الهمم، تعرف على مظاهر اهتمام الشرع بحقوقهم

الإمام الأكبر: الأزهر مهموم بقضايا الإنسانية جمعاء وعلى رأسها فلسطين

المزيد
الجريدة الرسمية