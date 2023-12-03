تفاصيل مشاريع قصي الخولي الدرامية المقبلة

قصي الخولي ، يعيش الفنان قصي الخولي حالة من الانتعاش الفني خلال الفترة المقبلة، ليجدد نشاطه الفني وذلك بعد تألقه في مسلسل “واخيرا” مع نادين نسيب نجيب وعرض في رمضان الماضي

ويستعد الفنان قصي الخولي لتحضير عدد من المسلسلات للعودة لجمهوره من خلال الشاشة الصغيرة.

تفاصيل مسلسلات قصي الخولي

ويحضر الفنان قصي الخولي في الوقت الحالي، مسلسلين يتضمنه 10 حلقات لكل منهما من المفترض عرضهم قريبا ، بالإضافة إلي استعداده لتحضير عمل درامي آخر من المقرر عرضه في رمضان 2024.

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ومن ناحية، أخري كان قدم الفنان قصي الخولي مسلسل وأخيرًا والذي عرض في رمضان الماضي وشاركه البطولة ونادين نسيب نجيب.

قصة مسلسل وأخيرًا

تدور قصة مسلسل وأخيرًا في إطار رومانسي وأكشن.. وتتمحور قصة مسلسل وأخيرا حول امرأة تدعى خيال إلا أنها لا تمتلك أية دليل يثبت حتى اسمها، فعاشت في بيئة فقيرة جدًا، والمسلسل يعرض قصة حياتها بالتفاصيل منذ لحظة ولادتها ليستعرض الماضي الشاق الذي عاشته وسرد معاناتها والقصص المؤلمة التي خطتها لها هذه الحياة حتى تلتقي بشاب يدعى ياقوت والذي يجسد دوره الفنان قصي الخولي، حيث بدأت تضحك لها الحياة بقصة حب في بدايتها ثم تكتشف على حين غرة بأن ياقوت سجين سابق خطت له الحياة أيضًا مسيرة شاقة تلخصت بالتورط مع عصابات مافيا والمشاركة في عمليات خطف وقتل وتجارة أعضاء البشر.. ويأتي المسلسل فى 15 حلقة.

أبطال قصة مسلسل وأخيرًا

شارك العديد من الممثلين في قصة مسلسل وأخيرًا، ومن أبرزهم؛ قصي خولي، نادين نسيب نجيم، منى واصف، عادل كرم، زينة مكي، سعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، ناتاشا خضرو، ماجد روضة، غنوة محمود، فيفيان أنطونيوس ويأتي العمل بتوقيع أسامة الناصر.