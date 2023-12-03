المرشح الرئاسي حازم عمر يلتقي قيادات حزب الشعب الجمهوري

عقدت الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة العمل الجماهيري المركزية لحزب الشعب الجمهوري، بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

اجتماع المرشح الرئاسي حازم عمر مع قيادات الشعب الجمهوري

حضر اللقاء المهندس حازم عمر، رئيس الحزب، المرشح في الانتخابات الرئاسية 2024، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب، المنسق العام للحملة الانتخابية، الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية، والنائب أحمد عاشور، أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري المركزية، عضو هيئة مكتب بأمانة الحملة المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات العمل الجماهيري بجميع محافظات الجمهورية.

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ورحب النائب أحمد عاشور، بالمشاركين في الاجتماع من أمانة العمل الجماهيري، مؤكدًا أهمية الدور الذي ستلعبه الأمانة خلال هذه الأيام.

وأشار الدكتور زاهر الشقنقيري، إلى المسئولية الكبيرة التي تتحملها كل أمانة داخل الحزب في الحشد، وبالتحديد أمانة العمل الجماهيري، لاسيما أنها من أكثر الأمانات التي تتواصل بشكل مباشر وفعال مع المواطنين.

وأكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الدور الذي ستقوم به الأمانة خلال الأيام القليلة التي تفصلنا عن مرحلة الدعاية الانتخابية، وفترة الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن أمانات الحزب سيكونوا هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

من جانبه قام المهندس حازم عمر، بتوضيح خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص به، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات يومية، تقوم بها حملة المرشح الرئاسي، مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع السادة المواطنين.