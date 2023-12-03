تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بمركز ومدينة كوم حمادة

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، حرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة تكنولوجية جديدة من خلال سيارة متنقلة مجهزة بالكامل للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة تابعة لوزارة التنمية المحلية، مشيرة إلى أنه تم توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة كوم حمادة بدءا من اليوم الأحد من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، وذلك لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة ولتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

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حيث يتم تقديم العديد من الخدمات، ومنها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع وتراخيص المحال العامة وتراخيص الإشغالات والإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

يأتي ذلك في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم خدمات من خلال قنوات جديدة ومتطورة لتخفيف الأعباء الإدارية، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، ويحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت.

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