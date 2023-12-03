الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بمركز ومدينة كوم حمادة

سيارة تكنولوجيا بالبحيرة
سيارة تكنولوجيا بالبحيرة , فيتو

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، حرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة تكنولوجية جديدة من خلال سيارة متنقلة مجهزة بالكامل للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة تابعة لوزارة التنمية المحلية، مشيرة إلى أنه تم توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة كوم حمادة بدءا من اليوم الأحد من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، وذلك لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة ولتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

Advertisements

حيث يتم تقديم العديد من الخدمات، ومنها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع وتراخيص المحال العامة وتراخيص الإشغالات والإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

يأتي ذلك في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم خدمات من خلال قنوات جديدة ومتطورة لتخفيف الأعباء الإدارية، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، ويحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سيارة تكنولوجيا البحيرة كوم حمادة خدمة

الأكثر قراءة

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول

القبض علي كروان مشاكل لاتهامه بنشر فيديوهات مخلة مع المذيعة إنجي حمادة

بيان عاجل من البنتاجون بشأن الهجوم علي مدمرة أمريكية في البحر الأحمر

تأييد حبس المنتج إيهاب طلعت 3 سنوات في دعوى الفنان مجدي كامل

المواقع الإسرائيلية كلمة السر، لماذا قررت الدنمارك إعلان تعبئة الجيش ؟

كتائب بديا.. فصيل المقاومة الفلسطينية الجديد الذي أرعب جيش الاحتلال (فيديوجراف)

كتائب القسام تعلن عن عملية نوعية ضد جيش الاحتلال

قائمة الإصابات في الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

Advertisements

منوعات

المزيد

مصنوع من الرصاص، سرقة نصب تذكاري ضخم في فرنسا

حظك اليوم توقعات الأبراج الإثنين 4-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 4-12-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 4-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 3-12-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الأحد 3-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 3-12-2023 في السوق المحلي

طريقة إيقاف خاصية سجل المواقع بتطبيق فيسبوك

المزيد

انفوجراف

كتائب بديا.. فصيل المقاومة الفلسطينية الجديد الذي أرعب جيش الاحتلال (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الزواج من حقوق المعاق ذهنيًا وإنجابه يُسأل فيه إلى أهل الاختصاص

في اليوم العالمي لذوي الهمم، تعرف على مظاهر اهتمام الشرع بحقوقهم

الإمام الأكبر: الأزهر مهموم بقضايا الإنسانية جمعاء وعلى رأسها فلسطين

المزيد
الجريدة الرسمية