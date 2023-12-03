البيئة: مصر أهم الأسواق الواعدة للاستثمار خاصة في مجال التكنولوجيا

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، المقام بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، سبل التعاون المشترك مع القطاع الخاص في تنفيذ أهداف وحدة الاستثمار البيئي والمناخي

وكانت وزارة البيئة أطلقت وحدة الاستثمار البيئي والمناخي مؤخرا لتعزيز فرص الاستثمار في مجال البيئة والمناخ، كالطاقة الجديدة والمتجددة، وآليات حماية الطيور المهاجرة المارة فوق حقول طاقة الرياح وخاصة بمنطقة الزعفرانة، في ظل سعي مصر لزيادة عدد الحقول من أجل التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة الخضراء مع الحفاظ على الطيور المهاجرة والتنوع البيولوجي.

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تحديث خطة المساهمات الوطنية

ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية التعاون مع الشركاء لتنفيذ مشروعات المناخ، خاصة وأن مصر قامت بتحديث خطة مساهماتها الوطنية بعد مؤتمر المناخ COP27، ومن أهدافها الوصول إلى نسبة ٤٢٪ طاقة جديدة ومتجددة في خليط الطاقة المستخدم بحلول ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥، كأحد آليات التخفيف من آثار تغير المناخ.

أولويات وزارة البيئة للاستثمار

وأشارت الوزيرة إلى عدد من أولويات وزارة البيئة للاستثمار، ومنها الطاقة المستدامة، الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، الاقتصاد الحيوي، المياه المستدامة، وإدارة المخلفات، كفاءة الموارد الصناعية، والنقل المستدام، والسياحة البيئية.

وأكدت وزيرة البيئة أن مصر من أهم الأسواق الواعدة للاستثمار خاصة في مجال التكنولوجيا، مشيرة إلى أنها ستعمل في الفترة القادمة على بحث إمكانية عقد اتفاقية إطارية للتعاون المشترك في مجال المباني الخضراء.