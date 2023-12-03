الأحد 03 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يسلم ١٦٠ كرسي متحرك كهربائي لذوي الهمم

تسليم ١٦٠ كرسي متحرك
تسليم ١٦٠ كرسي متحرك كهربائي وعادي لذوي الهمم، فيتو

 شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فعاليات تسليم ١٦٠ كرسي متحرك كهربائي وعادي علي الأسر الأولي بالرعاية في إطار مبادرة " خطي " مقدمة من مؤسسة حياة كريمة إلي المستحقين من أبناء المحافظة خلال احتفالية تم تنظيمها بمركز ومدينة أبو النمرس وسط أجواء من البهجة والسرور.


وأجري محافظ الجيزة حوارًا مفتوحًا مع الحالات الإنسانية للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية، مؤكدًا حرصه واهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر مع جموع المواطنين لتلبية مطالبهم وتقديم يد العون لهم مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم وفقًا لأهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري. 

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تسليم ١٦٠ كرسي متحرك كهربائي وعادي علي الأسر الأولي بالرعاية 


 

وقد أكد محافظ الجيزة خلال كلمته ان مشروع حياه كريمة الذى أطلقه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتكفل به الدولة المصرية حياة كريمة لجموع الشعب المصرى وليكون أداة لمواجهة الفقر وتحسين مختلف مناحى حياة المواطنين وسبل معيشتهم وتوحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى الموجهة لخدمتهم.


واشار أن المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولي بلغت اكثر من ٩٥٠ مشروع في مركزي الصف وأطفيح وساهمت فى تغيير واقع حياة المواطنين خاصة أهالينا بالقرى والمناطق الريفية وتوفير فرص العمل المناسبة لهم والسكن الكريم وتحسين البيئة الحاضنة لهم من خلال توصيل خدمات المرافق كمياه الشرب والصرف الصحى والإتصالات والطرق مما ساهم فى تحقيق نهضة تنموية شاملة لم يشهد المجتمع المصرى مثيل لها خلال تاريخه.


كما أشار المحافظ خلال كلمته أن الدولة المصرية ابت ان يعانى أى من أبناء هذا الوطن خلال مسيرتها نحو مصر الجديدة فقد عملت الدولة جاهدةً لتساعد كل فرد على تحمل تبعات الإصلاحات الإقتصادية الهامة والتى كان من الضرورى تطبيقها للدفع قدمًا بإقتصادنا القومى ولتحسين معدلات النمو وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحديات التى تحاصر محيطنا الإقليمى والعالم بشكل عام

 

 وأوضح أنه في الوقت ذاته شرعت الدولة للبدء فى إقامة الآلاف من المشروعات القومية العملاقة من بناء مدن جديدة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة وشق قناة السويس الجديدة ومد ألآف الكيلومترات من الطرق وخطوط السكك الحديدية وتحديث منظومات الإدارة والتعليم ودعم قطاعات الطاقة والكهرباء والتعدين وتحسين القطاع الصحى والقضاء على الأمراض المستوطنة كفيروس سى وإقامة المشروعات السياحية الضخمة وتنظيم الفعاليات الدولية الهامة والقضاء على العشوائيات وإقامة مجتمعات حضارية تليق بمكانة المصريين.

تسليم ١٦٠ كرسي متحرك كهربائي وعادي علي الأسر الأولي بالرعاية 


 

وثمن محافظ الجيزة الدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة في تقديم كافة أنواع الدعم المادى والعينى والإنسانى لأهالى المحافظة من الحالات المستحقة وذوي الهمم اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية بإطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الإنسانية، مؤكدًا على أن المحافظة لن تتوانى عن بذل كافة الجهود في سبيل تنظيم العديد من اللقاءات الدورية للحالات الإنسانية وتعزيز التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى لوصول الدعم لمستحقيه.
ومن جانبهم قدم ممثلي حياة كريمة الشكر إلى محافظ الجيزة لمشاركته البناءة في مختلف الفعاليات الخاصة بالمؤسسة وجهوده الملموسة على أرض الواقع بشتى القطاعات على أرض المحافظة.
كما أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بتلك اللمسة الإنسانية، وحرص واهتمام محافظ الجيزة على الاستماع إلى مطالبهم ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهم.
حضر الفعاليات اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعة الميدانية والسادة ابراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ وأحمد شعيب منسق المبادرة بمحافظة الجيزة وعددا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ ومدير المديريات بالمحافظة.

احمد راشد محافظ الجيزة الانسان المصري الجمهورية الجديد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الصرف الصحي القطا مؤسسة حياة كريمة مشروع حياة كريمة مركز ومدينة ابو النمرس

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