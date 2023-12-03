الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزيرة الهجرة تشيد بسفراء وقناصل مصر بالخارج للجهود المتميزة بالانتخابات

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة ,فيتو

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن اليوم الأحد هو ثالث وآخر أيام تصويت المصريين بالخارج، والذي استمر أيام 1، 2، 3 ديسمبر2023، في الفترة من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، حسب التوقيت المحلي لكل دولة، مضيفة أنه من المهم وجود «جواز سفر ساري» أو بطاقة الرقم القومي سواء كانت سارية أو غير سارية

المواطن المصري المقيم في الخارج

 كما أوضحت أن المواطن المصري المقيم في الخارج ويوجد في أوقات الانتخابات المعلنة للخارج، فيمكنه المشاركة في الدائرة الانتخابية التابع لها في مصر في توقيتات الانتخابات المعلنة للداخل، حال عدم مشاركته في الانتخابات بالخارج.

كما أكدت أن المصريين المسافرين للخارج لفترة وجيزة ولن يعودوا خلال أيام الانتخابات داخل مصر، فيمكنهم إبلاغ السفارات والقنصليات والتصويت خلال الأيام المعلنة لتصويت المصريين بالخارج، والتي تنتهي اليوم، في التاسعة مساء، بتوقيت البلد المضيف.

Advertisements

سفراء وقناصل مصر بالخارج 

وفي السياق ذاته، ثمنت وزيرة الهجرة ما يبذله سفراء وقناصل مصر بالخارج من جهود متميزة، لتيسير مشاركة المواطنين بالخارج في العملية الانتخابية، بسهولة ويسر، في 137 لجنة انتخابية، تتوزع في 121 دولة حول العالم، حيث يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الـ3 المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أم مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلى بصوته بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

 

وبدورها، ثمنت الوزيرة التيسيرات التي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وإتاحة الأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي من شأنها تيسير إدلاء الناخب بصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، بجانب استعراض القرارات والقواعد الصادرة عنها، والجوانب الفنية والتنظيمية لعملية تصويت المصريين في الخارج، خلال حملة «شارك بصوتك»، والتي أطلقتها الوزارة لتوعية المصريين بالخارج بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

الجاليات المصرية حول العالم

وأضافت السفيرة سها جندي أننا نتابع على مدار الساعة مع كافة ممثلي الجاليات المصرية حول العالم، ومستعدون لاستقبال الاستفسارات والأسئلة على مدار الساعة، مشيرة إلى أننا جميعًا حريصون على أن تخرج الانتخابات بصورة ديمقراطية للعالم، ولنرسل رسالة أننا قادرون على اختيار من يقود الوطن لاستكمال الإنجازات.

 

وأشادت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بالجهد المشرف لأقطاب ورموز الجاليات المصرية حول العالم، لتحفيزهم المصريين حول العالم للمشاركة في صنع هذه المشهد الديمقراطي المتحضر الذي يليق بمصر الحديثة

استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرًا من غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة المصريين بالخارج عن سير العملية الانتخابية لأبناء الجاليات المصرية حول العالم، والرد على استفساراتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، وذلك في إطار الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة الوطنية للانتخابات السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة المواطنين بالخارج حملة شارك بصوتك تصويت المصريين بالخارج وزيرة الهجرة

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة للجاليات المصرية: شاركوا بالانتخابات الرئاسية بكثافة وارفعوا اسم وطنكم

عمليات الهجرة: إقبال كثيف من المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

عمليات الهجرة تواصل متابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

سها الجندي تتفقد غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات المصريين في الخارج

الأكثر قراءة

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول

القبض علي كروان مشاكل لاتهامه بنشر فيديوهات مخلة مع المذيعة إنجي حمادة

بيان عاجل من البنتاجون بشأن الهجوم علي مدمرة أمريكية في البحر الأحمر

تأييد حبس المنتج إيهاب طلعت 3 سنوات في دعوى الفنان مجدي كامل

المواقع الإسرائيلية كلمة السر، لماذا قررت الدنمارك إعلان تعبئة الجيش ؟

كتائب بديا.. فصيل المقاومة الفلسطينية الجديد الذي أرعب جيش الاحتلال (فيديوجراف)

كتائب القسام تعلن عن عملية نوعية ضد جيش الاحتلال

قائمة الإصابات في الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

Advertisements

منوعات

المزيد

مصنوع من الرصاص، سرقة نصب تذكاري ضخم في فرنسا

حظك اليوم توقعات الأبراج الإثنين 4-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 4-12-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 4-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 3-12-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الأحد 3-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 3-12-2023 في السوق المحلي

طريقة إيقاف خاصية سجل المواقع بتطبيق فيسبوك

المزيد

انفوجراف

كتائب بديا.. فصيل المقاومة الفلسطينية الجديد الذي أرعب جيش الاحتلال (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الزواج من حقوق المعاق ذهنيًا وإنجابه يُسأل فيه إلى أهل الاختصاص

في اليوم العالمي لذوي الهمم، تعرف على مظاهر اهتمام الشرع بحقوقهم

الإمام الأكبر: الأزهر مهموم بقضايا الإنسانية جمعاء وعلى رأسها فلسطين

المزيد
الجريدة الرسمية