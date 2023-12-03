الأحد 03 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

غرفة عمليات وزارة الهجرة: إقبال ملحوظ من المصريين في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة ,فيتو

استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرًا من غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة المصريين بالخارج عن سير العملية الانتخابية لأبناء الجاليات المصرية حول العالم، والرد على استفساراتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

 وذلك في إطار الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.

 

ولفت التقرير إلى انتهاء اليوم الثالث من التصويت في دولة نيوزيلندا واستراليا ومنطقة شرق آسيا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية وبدء الفرز بهما، ومنتظر غلق مراكز الاقتراع في منطقة الخليج العربي بداية من السادسة مساء وحتى الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

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وأضاف التقرير أن آخر مركز اقتراع سيتم إغلاقه هو القنصلية المصرية في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة في تمام الساعة السابعة صباح يوم غد الإثنين بتوقيت القاهرة، مشيرًا إلى أن هناك إقبالا ملحوظا باليوم الثالث للانتخابات في أغلب اللجان خصوصا الدول الأوروبية بسبب يوم العطلة الأسبوعية، ولايزال كل من أبو ظبي والكويت والرياض الأعلى كثافة.

 

كما أوضح التقرير تزايد إقبال المواطنين اليوم في المنامة وأثينا باليونان منذ صباح اليوم، وميلانو بإيطاليا مع بداية اليوم الثالث، فضلا عن وصول حافلة من أبناء الجالية في مالاوي للتصويت في الانتخابات بعد سفر خمس ساعات من مدينة إقامتهم خارج العاصمة.

وتابعت وزيرة الهجرة أن بعض الاستفسارات كانت متعلقة بعنوان المقر الانتخابي لبعض السفارات والقنصليات، حيث أوضحت وجود كافة عناوين السفارات والقنصليات عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك صفحات وزارة الهجرة، مضيفة أنه تم الرد على العديد من الاستفسارات التي وردت حول عنوان السفارات والقنصليات في عدد من الدول، ويمكن الوصول إليها عبر الرابط التالي: 

‏https://www.elections.eg/hor20-ocv/ocv-locations

 

لمعرفة عناوين لجان ومقار الاقتراع بسفارات مصر بالخارج، مضيفة أن هناك بعض الدول لا يوجد بها مقار انتخابية، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن بينها سوريا.

 

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