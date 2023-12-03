ارتفاع أسعار الخردة يفتح الباب لانتشال السفن الغارقة

ارتفعت أسعار الخردة ، وقفزت معها أسعار خردة السفن، الأمر الذي يفتح الباب مرة أخرى لبيزنس انتشال السفن الغارقة، وخاصة القريبة من الشواطئ وإعادة تقطيع هذه السفن وبيعها خردة.

ارتفاع أسعار الخردة يفتح باب انتشال السفن الغارقة

ومع تنامى أسواق الخردة وبيزنس انتشال السفن الغارقة يكون السؤال الاول الاهم وهو من هو المالك للسفن الغارقة.

بمعنى أكثر وضوح فى حالة وجود سفينة غارقة فى مياه مصر الإقليمية وهى أصلا ملك لخط ملاحي أو وكيل غير مصرى ومر عليها فترة من الزمن بالماء، هنا تنتقل ملكية وحقوق التصرف فى هذه السفن إلى النقل البحرى المصرى ويحق له انتشال السفن الغارقة أو بيعها بالماء على أن يتكلف المشترى بعمليات السحب والتقطيع.

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وتبقى هنا مشكلة هى تكلفة انتشال السفن حيث يتوقف نشاط هذه التجارة أو ركودها بناء على تكاليف سحب السفن الغارقة وبناء على اسعار خردة الحديد.

وفى الفترة الاخيرة ارتفعت اسعار الخردة محليا بشكل كبير جدا الأمر الذى يجعل أسواق هذه التجارة مفتوحة على مصرعيها.

ويقول قال القبطان عبد المنعم محمد، عضو الاتحاد الدولي للنقل، إن عالم النقل البحري شهد خلال السنوات الأخيرة نموا في تجارة تخريد السفن عالميًا في ظل توقف عدد كبير من السفن عن العمل ودخول معظم الدول الكبرى تحت القوانين الملزمة لإعمار السفن والتي تحدد العمر الأقصى للسفن بنحو 25 عاما.

بزنيس تفكيك السفن

وأضاف أن سوق تفكيك وتخريد السفن أو هدم السفن هي طريقة للتخلص من السفن عبر تفكيك السفن أو الغواصات أو القطع البحرية الأخرى لأجزاء، بحيث يمكن بيعها لإعادة استخدامها كقطع غيار، أو لاستخراج المواد الخام، الخردة بشكل رئيسي. قد يُعرف أيضًا باسم تفكيك السفن أو تكسير السفن أو إعادة تدوير السفن.

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وكشف عبدالمنعم أن عمر السفن الحديثة الافتراضي من 25 إلى 30 سنة من غير حساب عملية التآكل وMetal fatigue.



ويسمح تفكيك السفن بإعادة تدوير أجزاء السفينة وبالذات الصلب الذي يصهر ويشكل في منتجات جديدة وهذا يقلل من الطلب على خام الحديد ويقلل من استخدام الطاقة في عملية صناعة الصلب.



ويمكن أيضًا إعادة استخدام المعدات الموجودة على ظهر السفينة. في حين أن تكسير السفن مستدام، فهناك مخاوف بشأن استخدام البلدان الفقيرة دون تشريع بيئي صارم. كما أنها تعتبر واحدة من أخطر الصناعات في العالم وتشغل عمالة بكثرة.



وفي عام 2012، تم تفكيك حوالي 1،250 سفينة بمتوسط عمر 26 عامًا.



وفي عام 2013، بلغ إجمالي أوزان السفن المفككة في العالم 29،052،000 طن، تم تفكيك 92% منها في آسيا.



وتمتلك الهند وبنجلاديش والصين وباكستان أعلى حصة في السوق وهي مراكز عالمية لتفكيك السفن، حيث أصبحت شيتاغونغ شيبينغ بريك يارد في بنغلاديش والأنغ في الهند وجاداني في باكستان أكبر مقابر السفن في العالم. أكبر مصادر السفن هي الصين واليونان وألمانيا على التوالي.

وتوظف أحواض تكسير السفن في الهند وبنغلاديش والصين وباكستان 22،5000 عامل بالإضافة إلى توفير العديد من الوظائف غير المباشرة. في بنغلاديش، يغطي الصلب المعاد تدويره 20 % من احتياجات البلاد وفي الهند ما يقرب من 10%.



وكبديل لعملية تفكيك السفن قد يتم إغراق السفن لإنشاء شعاب اصطناعية بعد الإزالة القانونية للمواد الخطرة أو إغراقها في مياه المحيط العميقة والتخزين هو خيار مؤقت قابل للتطبيق، لكن في آخر المطاف سيتم تخريد أو إغراق أو حفظ في المتاحف لجميع السفن والقطع البحرية الأخرى.