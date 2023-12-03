الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

ليفربول يحرز هدفين في دقيقة ويتقدم 3/4 علي فولهام

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

 استطاع ليفربول من إحراز هدفين في دقيقة في مرمي فولهام لتصبح النتيجة تقدم الريدز ¾   في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الرابعة عشر من البريميرليج على ملعب الأنفيلد معقل الريدز.

وجاء الهدفين عن طريق ايندو الياباني وارنولد من تسديتين من خارج منطقة الجزاء.

 

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثالث برصيد 28 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين أن فولهام لديه 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

 

 

 

 

تشكيل ليفربول ضد فولهام 

حراسة المرمى: كيفين كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

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الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستر، كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

 

أرقام محمد صلاح أمام فولهام 

وخاض محمد صلاح مع ليفربول أمام فولهام قبل موقعة اليوم، 6 مباريات، فاز الريدز في 3، وتعادل في 2، وخسر واحدة، وسجل الفرعون المصري 4 أهداف.

وفي آخر 4 مواجهات جرت بين ليفربول وفولهام، حقق كل فريق، انتصارا وحيدا على الآخر، فيما خيم التعادل على مواجهتين.

ليفربول يتأهل لدور ال16 في الدوري الأوروبي 

تأهل ليفربول لدور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي بعد فوزه، الخميس الماضي، على فريق لاسك لينز النمساوي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

أحرز أهداف ليفربول، لويس دياز بالدقيقة 12، وجاكبو بالدقيقة 16 و90+4، ومحمد صلاح بالدقيقة 51 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة حسم ليفربول تأهله رسميا إلي دور الـ 16 لدور في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).

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ليفربول فولهام الدوري الانجليزي البريميرليج ملعب الأنفيلد

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