أزمة السكر في المنيا وتأثيرها على البنجر.. أحد كبار المزارعين لـ فيتو: الأزمة سلاح ذو حدين.. وتوفير الأسمدة لرفع نسبة السكر للبنجر مشكلة تبحث عن حل

تواجه أجهزة الدولة التنفيذية في مصر، وخاصة في محافظة المنيا، تحديات في حل أزمة إرتفاع أسعار السكر في أسواق المحافظة، فعلى الرغم من أن المحافظة تمتلك مصنعين لصناعة السكر من القصب والبنجر، إلا أن الأزمة تؤثر على المواطنين، ولا سيما أهل البيت والمستهلكين.

أزمة السكر في المنيا

من المهم أن نتساءل عما إذا كان ارتفاع أسعار السكر في المنيا يؤثر على مزارعي البنجر وكيفية التعاقد معهم من قبل الشركات.

جمال أسعد أحد كبار المزارعين

في البداية، تقدم جمال أسعد، أحد كبار مزارعي البنجر في محافظة المنيا، بنظرة شاملة حول تأثير ارتفاع أسعار السكر في المنيا على مزارعي البنجر سواء كان بالسلب أو بالإيجاب من خلال بث مباشرًا تحت عنوان: "مع استمرار أزمة السكر.. من داخل مزارع البنجر في المنيا طرق زراعته والخدمات لضمان أفضل إنتاجية".

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https://fb.watch/oIcFHaiSzS/?mibextid=Nif5oz





"مصانع السكر".. من هنا تبدأ الأزمة



أوضح اسعد في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن المزارعين يتأثرون سلبًا او ايجابًا بارتفاع أسعار السكر، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف إنتاجهم وتقليل ربحيتهم، وهذا ما يتحكم فيه شركات السكر بالمحافظة.

وتابع إبن محافظة المنيا خلال حديثة الخاص عبر البث المباشر على صفحة" فيتو"، قائلًا: تعتبر زراعة البنجر من أهم المحاصيل الزراعية في المنيا، وتعتمد عليها صناعة السكر في المحافظة، ومع ارتفاع أسعار السكر، يصبح من الصعب على المزارعين تحقيق أرباح مجزية من زراعة البنجر.

سَلْبًا أم إِيجَابًا.. التعاقد مع مزارعي البنجر في المنيا

فيما يتعلق بعملية التعاقد مع المزارعين، قال أسعد، أحد كبار مزارعي البنجر: إن الشركات المصنعة للسكر تقوم بتوقيع عقود مع المزارعين لشراء البنجر منهم، تتضمن هذه العقود شروطًا ومتطلبات محددة، مثل جودة البنجر وكمية الإنتاج المتوقعة، يتم تحديد سعر الشراء بناءً على أسعار السوق ومتطلبات الشركة، فإذا كان السعر مناسبًا للمزارع يستكمل في زراعة بنجر السكر، واذا جاء عكس توقعاته يبدأ في البحث عن زراعة محصول أخر يضر له دخلًا أفضل.

وتوقع إبن مركز ملوي، أنه مع ارتفاع أسعار السكر، هناك احتمالية لزيادة أسعار شراء البنجر من المزارعين، مما يؤثر سلبًا على دخلنا.

المنيا تتزين بمصانع السكر وتعاني من الأزمة

نحيطكم علمًا، بأن محافظة المنيا تمتلك أكبر مصانع سكر على مستوى الجمهورية والوطن العربي، فتجد مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا، قلعة عملاقة تنتج كميات كبيرة من السكر التموينى، وهو أحد القلاع الصناعية العملاقة فى محافظة المنيا والذى تم إنشاؤه عام 1869م، ويستهدف عصر 6 آلاف طن قصب فى اليوم، وعلى الجانب الاخر، تجد مصنع القناة، ذاك المصنع الذي يُعد أكبر مصنع لإنتاج السكر في الوطن العربي.. فعلي الرغم من ذلك فإما المنيا تأنً وجعًا بسبب أزمة السكر الذي وصل لـ 50 جنية في الشارع المنياوي.

التعاقدات مع شركات السكر في المنيا سلاح ذو حدين

لحل أزمة ارتفاع أسعار السكر في المنيا، يمكن اتخاذ عدة إجراءات.. ولكن قبل ذكر البعض منها، وجب التنوية على معاناة مزارعي بنجر السكر في المنيا، بسبب قيمة التعاقد مع الشركات، فإذا كانت القيمة تلبي زغبة المزارع فليس لديهم أي مانع لاستكمال زراعة بنجر السكر، وفي حاجة العكس فد يؤثر سلبا على نسبة زراعة بنجر السكر في عروس الصعيد.

حل أزمة السكر في المنيا



ويقدم إبن قرية نواي، التابعة إداريًا لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، حلول من وجة نظره لحل أزمة السكر.

وقال: يجب أن تعمل الحكومة المصرية على مراقبة الأسواق ومكافحة أي تلاعب في أسعار السكر، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في مجال صناعة السكر وتحسين كفاءة المصانع الموجودة في المنطقة، بحيث يتمكنون من زيادة الإنتاج وتوفير السكر بأسعار معقولة.

وأضاف: يمكن تشجيع البحث والتطوير في مجالات زراعة البنجر وتوفير العوامل اللازمة لزيادة نسبة السكر في البنجر أثناء الزراعة



وفى حديثه لـ فيتو، أوضح: تتطلب حل أزمة ارتفاع أسعار السكر في المنيا تعاونًا شاملًا بين الحكومة والشركات المصنعليها والمزارعين، فيجب أن تتخذ الحكومة إجراءات فعالة للحد من ارتفاع أسعار السكر وضمان توافره بأسعار معقولة في الأسواق المحلية.. لمنع أزمة الإحتكار.

وتابع: ينبغي أن تعمل الشركات المصنعة للسكر على تحسين كفاءتها وزيادة إنتاجها لتلبية الطلب المحلي.

وانهي حديثه قائلًا: يجب أن يتم التركيز على مراقبة أسعار السكر وتحسين صناعة السكر في المنيا، بالإضافة إلى دعم المزارعين وتوفير فرص أخرى لزيادة نسبة السكر أثناء زراعة البنجر، فمن خلال هذه الإجراءات المتكاملة، يمكن تحقيق تحسن في أزمة ارتفاع أسعار السكر وتخفيف الضغوط على مزارعي البنجر في المنيا.

