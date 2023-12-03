الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على برايتون بثنائية في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تقدم تشيلسي على برايتون بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من مباراة الفريقين ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم البلوز أولا عن طريق انزو فيرنانديز وكولي قبل أن يسجل بونانوتي هدف تقليص الفارق لصالح برايتون.

وأعلن مدربا تشيلسي وبرايتون، ماوريسيو بوكيتينو وروبيرتو دي زيربي، على الترتيب، تشكيلي الفريقين قبل المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد.

وتواجد لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو في التشكيلة الأساسية للبلوز، رغم اعتراف مدربه ماوريسيو بوكيتينو مؤخرا، بأنه لا يقدم المستويات المطلوبة.

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وكان لافتا أيضا جلوس الدولي الإنجليزي، كول بالمر، على دكة البدلاء، فيما يشارك الأوكراني ميخايلو مودريك أساسيا.



ويستمر غياب الفرنسي كريستوفر نكونكو والإنجليزي روميو لافيا عن تشيلسي، بسبب الإصابة، رغم عودتهما مؤخرا إلى تدريبات الفريق.

وجاء التشكيلان كالتالي:

تشيلسي: سانشيز، ديساسي، تياجو سيلفا، بادياشيل، كولويل، جالاجر، كايسيدو، فرنانديز، سترلينج، جاكسون، مودريك.

برايتون: ستيل، إيجور جوليو، فاك هيكي، هينشلوود، بوانانوتي، فيلتمان، جيلمور، لالانا، باليبا، أدينجرا، فيرجسون.

تشيلسي يسقط أمام نيوكاسل برباعية

حقق فريق نيوكاسل يونايتد، فوزا كبيرا في ملعبه، علي فريق تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك في الجولة الثالثة عشر من البريميرليج.

تقدم نيوكاسل بالهدف الأول عن طريق السويدي إيزاك في الدقيقة 13.

وتعادل البلوز تشيلسي في الدقيقة 23 عن طريق رحيم سترلينج.

ومنع قائم تشيلسي هدف ثاني لنيوكاسل عن طريق تيربير.

وأحرز لاسيليس الهدف الثاني لنيوكاسل في الدقيقة 60 وأضاف جويلنتون الهدف الثالث في الدقيقة 61.

وأحرز الرابع عن طريق جوردون في الدقيقة 83.