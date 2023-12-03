الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

تجديد حبس انجي حمادة بتهمة التحريض على أعمال منافية للآداب

انجي حمادة وكروان،فيتو
انجي حمادة وكروان،فيتو

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس سماح مصطفي والمعروفة بـ إنجي حمادة  ١٥ يوما على ذمة التحقيقات وذلك لاتهامها بنشر مقاطع فيديو تحرض علي الفسق والفجور.

وكانت النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب للعرض اليوم لورد التحريات المباحث حول الواقعة عدة بلاغات إلى النائب العام
حيث اتهمت صاحب صفحة "كروان مشاكل" والمعروف أيضًا بـ الإعلامية أنجي حمادة، بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع الفيديوهات التي ينشرها "كروان مشاكل" على الصفحة التي تحمل اسمه على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تروّج للرذيلة وتحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع المصري.

Advertisements

وأقرت إنجي حمادة، بمزاولتها لنشاطها الإجرامي بهدف زيادة عدد المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما اعترفت بشراء أوقات إعلانية على بعض القنوات الفضائية لزيادة شهرتها وإخفاء نشاطها والقضايا السابقة المرتبطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التواصل الاجتماعي اعلام أعمال منافية للآداب السياسة الخارجية كروان مشاكل محكمة جنح القاهرة الجديدة مقاطع فيديو خادشة للحياء محكمة جنح القاهرة منصات التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

استعجال التقرير الطبي لـ7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق القطامية

مصرع شخص وإصابة 7 أخرين في تصادم ملاكي مع باص مدارس بالسلام (صور)

٤ مارس الحكم على 79 متهما في قضية أحداث المنصة

اليوم، محاكمة المتهمين بخلية داعش حلوان الإرهابية

إصابة شخص فى حادث تصادم سيارتين بطريق العاصمة الإدارية

إصابة شخصين في تصادم سيارة نقل وملاكي بالدائري الأوسطي (صور)

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق القطامية

أول قرار ضد تشكيلين عصابيين تخصصا في أعمال السرقة بالتجمع ومدينة نصر

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

مشاهدة لقاء ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي بث مباشر

جماعة الحوثي: أوقفنا الملاحة أمام سفن العدو الإسرائيلي

ليفربول يتعادل 2-2 أمام فولهام في الشوط الأول (صور)

ليفربول يتقدم بالهدف الأول على فولهام بأقدام أرنولد

النجمة التي هوت.. مذيعة العربية رشا نبيل تثير الغضب.. تغازل الاحتلال وتتبنى وجهة النظر الإسرائيلية.. تهاجم المقاومة الفلسطينية.. والصحف العبرية تمتدحها

تغيير موعد مباراة صن داونز وبيراميدز بدوري أبطال أفريقيا

الكونفدرالية، أبوسليم الليبي يفوز بهدف علي ساجراد الأنجولي في مجموعة الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم توقعات الأبراج الإثنين 4-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 4-12-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 4-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

توقعات الأبراج، حظك اليوم الإثنين 4-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 3-12-2023 في السوق المحلي

طريقة إيقاف خاصية سجل المواقع بتطبيق فيسبوك

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

المزيد

انفوجراف

هل مات داخل مقبرته أم في ثلاجة الموتى ؟!.. حقيقة وفاة صلاح قابيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإمام الأكبر: الأزهر مهموم بقضايا الإنسانية جمعاء وعلى رأسها فلسطين

أذكار الصباح، نص أذكار الصباح من القرآن والسنة

تفسير رؤية الشمس في المنام وعلاقتها بارتكاب بعض الذنوب والآثام

المزيد
الجريدة الرسمية