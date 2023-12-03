الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في الإسكندرية

حملات تموينية،فيتو
حملات تموينية،فيتو

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة على المخالفين بالمحافظة .

ويأتي ذلك بتوجيهات من  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق. 

كما أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق. 

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وقامت إدارة العجمى التموينية برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة ومحمد الشافعى مفتش الإدارة بحملة تموينية بنطاق الادارة


و التى أسفرت عن تحرير محضر ضد محمصة وذلك لحيازة وتجميع عدد ١٠٠٠ علبة سجائر مصرى كليوباترا وذلك باجمالى ٢٠٠٠٠ سجارة   بدون فواتير او مستندات تدل على مشروعية الحيازة  وتحرير عدد ٣ محاضر عدم اعلان عن الاسعار وتحرير عدد ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية

و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام 
 

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الاسكندرية اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تموين

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