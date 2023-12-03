الأحد 03 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

في اليوم العالمي لذوي الهمم، الصحة تحذر من 6 أمراض يتعرض لها ذوو الاحتياجات الخاصة

ذوي الاحتياجات الخاصة،فيتو
ذوي الاحتياجات الخاصة،فيتو

في اليوم العالمي لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة كشفت وزارة الصحة انه يوجد ١.٣ مليار شخص يعيش مع الإعاقة عالميا.

 6 أمراض يتعرض لها ذوو الهمم 

وأوضحت وزارة الصحة أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون لعدد من الأمراض منها: 
الاكتئاب 
الربو 
مرض السكر
السكتة الدماغية 
السمنة 
اعتلال صحة الفم
 

وتحيي الأمم المتحدة في 3 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لذوي الهمم لتذكير دول العالم بحقوق ذوي الهمم وتوفير سبل الرعاية لهم ومنع تهميشهم ودمجهم في المجتمع.

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 وتوفر وزارة الصحة خدمات متعددة لذوي الهمم تسهيلا لهم حيث تتولى وزارة الصحة مسئولية الكشف الطبي على طالبي كارت الخدمات المتكاملة على مستوى محافظات الجمهورية، وتوفر رعاية ذوي الهمم.

طالبو كارت الخدمات المتكاملة 

 وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن زيادة عدد اللجان الطبية المختصة بالكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة إلى 494 لجنة طبية، وتشمل اللجان التابعة لوزارة الصحة، ولجان المستشفيات الجامعية، واللجان الطبية بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين وتغطية جميع محافظات الجمهورية.

وأشار «عبدالغفار» إلى توقيع الكشف الطبي على 3 ملايين و38 ألفا و105 مواطنين من طالبي الحصول على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) مضيفا أنه تم مناظرة 300 ألفا و125 مواطنا من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية على مستوى محافظات الجمهورية. 

حالات الإعاقات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة

 وأوضح «عبدالغفار» أن حالات الإعاقات المستحقة لـ«كارت الخدمات المتكاملة» تشمل:

 (البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد، والشلل الرباعي، والشلل الدماغي، وحالات ضمور العضلات -شلل الأطفال في طرف أو أكثر- بالإضافة إلى حالات كف البصر، والإعاقات المتعددة، وحالات متلازمة داوون، والإعاقات الذهنية الأخرى -معدل ذكاء 35% أو أقل- إلى جانب حالات طيف التوحد، والتقزم).

ومن جانبه، قال الدكتور محمد زيدان مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، إن خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة تبدأ بتسجيل البيانات الشخصية للمواطن على الموقع الرسمي للوزارة  موضحا أن البيانات تشمل (الاسم الرباعي، الرقم القومي، نوع الإعاقة، رقم الهاتف، العنوان) ويتم إخطار مقدم الطلب برسالة قصيرة على هاتفه المحمول بالموعد ومكان الكشف الطبي، منوها إلى أن الموقع يعمل على مدار الـ 24 ساعة.  

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