الأحد 03 ديسمبر 2023
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سياسة

موعد انعقاد عمومية المحامين المخصصة لمعاشات الأعضاء وأسرهم

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

نقابة المحامين، تعقد الجمعية العمومية لنقابة المحامين لزيادة المعاش، 20 ديسمبر 2023، وتفويض النقيب العام بتولي الإجراءات التنظيمية وذلك بعد موافقة مجلس النقابة.

 

مجلس نقابة المحامين

 

نقابة المحامين، وعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال، وقرر المجلس التالي:

 

المحامين، أولًا: الموافقة على عقد الجمعية العمومية للمحامين لزيادة المعاش يوم 20 ديسمبر  المقبل

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ثانيًا: الموافقة على قبول استقالة ماجد عبداللطيف نقيب المحلة من منصبه.

 

إنعقاد عمومية نقابة المحامين

ثالثًا: الموافقة على تأجيل مناقشة مدونة السلوك المهني إلى جلسة يوم الأحد المقبل الموافق 26/11/2023.

 

رابعًا: الموافقة على إنشاء جروب على واتس اب لإحاطة جميع أعضاء المجلس بمواعيد عقد كل جلسة، ونشر المواعيد على موقع النقابة الإلكتروني.

 

وفى وقت سابق عقدت النقابة العامة للمحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في النادي النهري للمحامين بالمعادي.

 

في بداية كلمته رحب نقيب المحامين بالأعضاء الجدد قائلًا:« إن هذا اليوم يوم لا ينسى في حياتكم، فهو اليوم الذي تنضمون فيه إلى قلعة الحريات، ألا وهي نقابة المحامين».

 

وتابع:« إن الذي أراه أمامي اليوم هو مشهد مبهر لطليعة أمل من جيل جديد ينضم لنقابة المحامين، فيجب ان تكونوا على قدر المسئولية التي تطوق بها أعناقكم بعد أدا قسم اليمين القانونية، وانضمامكم رسميا لنقابة المحامين».

 

حلف اليمين للمحامين الجدد

وعبر عن سعادته لوجوده بين أبناءه المحامين الجدد، وترأسه للجلسة الثالثة من جلسات حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، مشيرًا إلى أن ذلك يخلق تواصل بين النقيب والمحامين الجدد المنضمين للنقابة.

 

نقابة المحامين، وقال عبدالحليم علام، إنكم شاهدتم اليوم فيلمًا تسجيليًا لبعض الإنجازات التي تحققت خلال الفترة القصيرة التي توليت فيها زمام الأمور في نقابة المحامين، فهذه الإنجازات بمثابة مستقبل لكم ولنقابة المحامين.

 

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