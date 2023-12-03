الأحد 03 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

هنري كيسنجر يكشف أخطر مشكلة بين أمريكا وروسيا في أخر حوار صحفي له قبل وفاته

كيسنجر، فيتو
كيسنجر، فيتو

كشف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، في مقابلته الأخيرة مع صحيفة بوليتيكو، وقبل وفاته  أن المشكلة الأساسية في العلاقات الروسية الأمريكية هي عدم وجود حوار بين الدولتين.


سبب الخلاف الرئيسي بين أمريكا وروسيا 


وقال كيسنجر إنه يعتقد  أن السبب الرئيسي في ذلك، هو أن  الولايات المتحدة لا تفهم طريقة الروس في التفكير.
وكتبت صحيفة بوليتيكو في بداية المقال أنها أجرت مقابلة مع كيسنجر في 18 أكتوبر الماضي، وهي واحدة من مقابلاته الأخيرة، وربما الأخيرة.

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وقال كيسنجر في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو: "الصعوبة الأكبر مع روسيا في الوقت الحالي هي أننا لا نسمعهم ولا نعرف ما هو تفكيرهم الآن، لأنه لا يوجد حوار مع روسيا على الإطلاق".
وتوفي هينري كيسنجر في نوفمبر الماضي، ووصف بالثعلب والمراوغ الماكر، المنحاز بقوة إلى إسرائيل، راوغ القادة العرب، بحسب كتاب لمارتن إنديك "مهمة كيسنجر بعد حرب 1973"، صاحب التاريخ الأسود في منطقة الشرق الأوسط، وصاحب مبادرة تفتيته.
قصة هينري كيسنجر والعرب 
في 1973، عندما قطعت المملكة العربية السعودية البترول عن دول الغرب، أثناء حرب أكتوبر، زار هنري كسينجر الملك فيصل وقال له في الزيارة ضاحكًا: "أتمني أن تقوموا بتزويد طائرتي بالوقود كي أتمكن من العودة"، فرد عليه الملك فيصل قائلًا: "وأنا أتمني أن تقلني طائرتك لأصلي في القدس"، عندها قال كيسينجر: "ماذا ستفعلون في اقتصادكم إذا ما توقفتم عن بيع البترول لنا"، فرد الملك فيصل: "لقد كنا نعيش في الخيام إلى وقت قريب ولا مانع لدينا من العودة إلى العيش فيها"، حينها عاد كيسنجر إلى أمريكا ووضع خطة تفتيت الشرق الأوسط.
ويعد هنري كيسنجر أول وزير خارجية أمريكي مهاجر، وُلد خارجها، وأول يهودي يتولى هذا المنصب، ‏ساهم بدور كبير في إنقاذ إسرائيل من هزيمة ساحقة في حرب أكتوبر 1973، بمدها بجسر تسليح جوي ضخم، رغم تحفظات البنتاجون، واستغل كيسنجر انشغال الرئيس الأمريكي نيكسون باستقالة نائبه وبفضيحة ووترجيت.
‏كما استغل هنري كيسنجر ثقة الرئيس الراحل السادات به كوسيط محايد، لتحسين علاقات مصر بأمريكا في إنهاء الحرب وفض الاشتباك وفق الشروط الإسرائيلية
 

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