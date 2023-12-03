باريس يفوز بهدفين دون رد علي لوهافر ويتصدر الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي، حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز بهدفين دون رد علي لوهافر، في المباراة التي أقيمت في الجولة الرابعة عشر من الدوري الفرنسي علي ملعب ستاد اوشن معقل فريق لوهافر.

أهداف المباراة

تقدم كيليان مبابي بالهدف الأول للفريق الباريسي في الدقيقة 23.

وأحرز الهدف الثاني للفريق الباريسي عن طريق فيتينها في الدقيقة 89.

وكان قد تحصل دوناروما حارس باريس سان جيرمان علي بطاقة حمراء في الدقيقة العاشرة.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام لوهافر

حراسة المرمى: دوناروما.

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الدفاع: لوكاس هيرنانديز، موكيلي، أشرف حكيمي، سولير.

الوسط: فيتينها، لى كانج إن، فابيان رويز.

الهجوم: عثمان ديمبلي، باركولا، كيليان مبابي.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 30 نقطة، بينما يقبع لوهافر فى الترتيب التاسع برصيد 16 نقطة.

باريس سان جيرمان لن يتأثر برحيل مبابى

من ناحية أخرى تحدث مارك أرمسترونج مدير الإيرادات بنادي ياريس سان جيرمان الفرنسي أن النادى الباريسي لن يتأثر حال رحيل نجم الفريق كليان مبابى.

واضاف مارك أرمسترونج جيرمان "من الواضح أن مبابي لاعب عظيم ومهم من وجهة نظر رياضية، لكن تجاريا نحن أكبر من أي لاعب".

وأضاف أرمسترونج في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "الأمر يتعلق بالعلامة التجارية، وما نصنعه في باريس سان جيرمان".

ونوه "نعلم أنه سيكون لدينا دائما فريق تنافسي، وستكون هناك دائما استثمارات داخل وخارج الملعب لمواصلة التطور، لذا فإن كل شيء لا يدور حول كيليان مبابي في باريس".

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، وذكرت العديد من التقارير بأن اللاعب يخطط للانتقال إلى ريال مدريد.

عرض ريال مدريد الأخير لضم مبابي

وكشف موقع "ريليفو" الإسباني، أن ريال مدريد يجهز عرضه الأخير للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي

وأكد الموقع أن ريال مدريد يعد عرضا لتقديمه للنجم مبابي في الجزء الأول من 2024، على أن يتم الانتقال في الصيف المقبل.

ويحق لنادي ريال مدريد أو أي ناد آخر التفاوض مع مبابي دون موافقة باريس سان جيرمان بداية من يناير المقبل، مع تبقي 6 أشهر على نهاية العقد بين الطرفين.

وأشار "ريليفو" إلى أن خطة ريال مدريد كانت دائما التعاقد مع مبابي في 2024، ولذلك يبتعد عن أي نوع من المفاوضات قبل يناير المقبل.

وأكد الموقع على أن ريال مدريد يحاول التوقيع مع مبابي للمرة الأخيرة، بعد فشل التعاقد معه في 2021 و2022.

وأوضح تقرير الموقع أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد معجب جدا بكيليان مبابي، ولم يرغب أبدًا في إغلاق الباب نهائيًا أمام التعاقد معه.

ورغم جدية ريال مدريد في التعاقد مع مبابي إلا أن "ريليفو" قال إن الميرنجي لن يدخل في لعبة الشائعات والصبر كما حدث سابقًا.

وقال الموقع: "إذا كان مبابي لا يزال لديه حلم اللعب لصفوف ريال مدريد فسيتعين عليه إثبات ذلك من خلال التوقيع بسرعة".

وأضاف: "لا توجد مطالبات في غير محلها أو تسريبات غير ضرورية".

وأوضح أن فكرة إدارة ريال مدريد تتمثل في تقديم عرض لكيليان مبابي يكفي لإقناعه.

وختم الموقع تقريره بالقول إن ريال مدريد لن ينتظر مبابي حتى النهاية، ولذلك، فإن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق اللاعب إذا أراد اللعب في سانتياغو برنابيو.

وكان مبابي قريبا من الانتقال لفريق ريال مدريد في 2022 في صفقة انتقال حر، لكن باريس سان جيرمان أقنع اللاعب بالتجديد لموسمين مع بند يتيح للاعب التجديد لموسم ثالث.