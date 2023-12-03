الأحد 03 ديسمبر 2023
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حوادث

استعجال التقرير الطبي لـ7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق القطامية

حادث، فيتو
حادث، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال التقرير الطبي لـ٧ أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق القطامية، وذلك لكشف ملابسات الواقعة  . 

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة على طريق الجولف مدخل الشويفات القادم من القطامية - القاهرة الجديدة وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

 

وتبين بالفحص إصابة 7 أشخاص مستقلى السيارة وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 

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