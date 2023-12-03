استعجال التقرير الطبي لـ7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق القطامية
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال التقرير الطبي لـ٧ أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق القطامية، وذلك لكشف ملابسات الواقعة .
كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة على طريق الجولف مدخل الشويفات القادم من القطامية - القاهرة الجديدة وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.
وتبين بالفحص إصابة 7 أشخاص مستقلى السيارة وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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