استعجال التقرير الطبي لـ7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق القطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال التقرير الطبي لـ٧ أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق القطامية، وذلك لكشف ملابسات الواقعة .

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة على طريق الجولف مدخل الشويفات القادم من القطامية - القاهرة الجديدة وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين بالفحص إصابة 7 أشخاص مستقلى السيارة وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



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