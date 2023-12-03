الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

يلتقي ليفربول نظيره فولهام في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة المقرر إقامتها الرابعة مساء اليوم علي ملعب أنفيلد معقل الريدز.

 القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري لمباريات البريميرليج تحديدا علي بي إن سبورت 1.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 28 نقطة، بينما يحتل فولهام المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.

 

 

 

تشكيل ليفربول ضد فولهام 

حراسة المرمى: كيفين كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

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الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستر، كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

ترتيب ليفربول وفولهام 

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثالث برصيد 28 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين أن فولهام لديه 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

أرقام محمد صلاح أمام فولهام 

وخاض محمد صلاح مع ليفربول أمام فولهام قبل موقعة اليوم، 6 مباريات، فاز الريدز في 3، وتعادل في 2، وخسر واحدة، وسجل الفرعون المصري 4 أهداف.

وفي آخر 4 مواجهات جرت بين ليفربول وفولهام، حقق كل فريق، انتصارا وحيدا على الآخر، فيما خيم التعادل على مواجهتين.

ليفربول يتأهل لدور ال16 في الدوري الأوروبي 

تأهل ليفربول لدور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي بعد فوزه، الخميس الماضي، على فريق لاسك لينز النمساوي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

أحرز أهداف ليفربول، لويس دياز بالدقيقة 12، وجاكبو بالدقيقة 16 و90+4، ومحمد صلاح بالدقيقة 51 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة حسم ليفربول تأهله رسميا إلي دور الـ 16 لدور في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).

 

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