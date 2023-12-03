السفير الفلسطيني بالقاهرة يشكر الصين على إرسالها مساعدات إنسانية لغزة (فيديو)

قدم السفير إيهاب اللوح السفير الفلسطيني بمصر الشكر لدولة الصين علي إرسالها ٤٠ شاحنة مساعدات غذائية وطبية لغزة عبر مصر.

مساعدات صينية لفلسطين

وقال اللوح خلال استلام المساعدات الصينية إن الصين تعتبر شريك تاريخي واستراتيجي لفلسطين لما تقدمه من مساعدات حالية وسابقة للشعب الفلسطيني والمساهمة في بناء عدد من مشروعات البنية التحتية بقطاع غزة كما أن الصين وقفت ومازالت تقف مع مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة.

الهلال الأحمر المصري

ومن جانبها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي في وقت سابق إنه من منطلق الدور الإنساني الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في دعم شعب غزة الصامد والباسل جراء الهجوم الغاشم على أهالي قطاع غزة من المدنيين الأبرياء، ومن الأطفال والنساء والشيوخ العزل، وارتكاب أعمال منافية للمواثيق والعهود، وهو ما يمكن أن يطلق عليه "جرائم ضد الإنسانية"، تمد مصر أواصر الشراكة والتعاون بين مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب وبين جمعية الهلال الأحمر المصري لدعم أهالي غزة بالمساعدات الإغاثية والطبية.

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وأبدت القباج فخرها بموقف القيادة السياسية المصرية من الأزمة بما يحفظ للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، وبالدعم القوي المقدم من كافة مؤسسات الدولة ومن الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومن الشعب المصري، موجهة الشكر كذلك للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على جهوده من خلال ترأسه للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، مؤكدة أنه من خلال عضوية وزارة التضامن الاجتماعي الدائمة لدى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ستعمل على مواصلة التعاون بين المجلسين لتدارك قدر الإمكان الآثار الصعبة على أهالي قطاع غزة، جراء الهجوم الغاشم على المدنيين الأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ العزل.



وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنهم يتابعون من معبر رفح البري إيصال قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من جامعة الدول العربية، من خلال مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، وذلك بعد أن تابعت إعدادها وفقًا للمتطلبات الإنسانية العاجلة، في يوم 16 /11 /2023 من مقر الهلال الأحمر المصري في القاهرة، ويأتي ذلك أيضًا تأكيدًا على الدور الإنساني لجمهورية مصر العربية في دعم قطاع غزة، وانطلاقًا وفخرًا بموقف القيادة السياسية المصرية والشعب المصري، لدعم الأخوة الفلسطينيين، وكل الأشقاء العرب، وفي إطار التعاون العربي.