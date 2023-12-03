السكرتير المساعد للبحيرة يتفقد المقرات الانتخابية بدمنهور وإيتاى البارود

قام كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، بتفقد عدد من المقرات الانتخابية بمركزى دمنهور وايتاى البارود وذلك للوقوف على جاهزيتهم لإجراء الإنتخابات الرئاسية بحضور العميد أمجد البنا - المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد كجك - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وشعبان بصيص - رئيس مركز ومدينة ايتاى البارود والدكتور خالد الصماد - مدير الإدارة التعليمية بالمركز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة للمقرات الإنتخابية بالمحافظة للوقوف علي جاهزيتها لإستقبال الناخبين للادلاء باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وتفقد عدد من المقرات الانتخابية بمركز دمنهور للوقوف على جاهزيتها للانتخابات الرئاسية،وهى مدارس (محمد خميس الرسمية للغات، ومعاذ بن جبل الثانوية بنات والثانوية العسكرية، وعمرو الوكيل الثانوية بنات، والجمهورية، والسيدة زينب، ومركز اعداد القاده ومعهد الفتيات، ومعهد القراءات، ومركز خدمة صلاح الدين ).

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كما تفقد المقرات الانتخابية بمركز ومدينة ايتاى البارود بمدارس ( عمرو بن العاص للغات، والشهيد عزت النمر الثانوية العسكرية، والشهيد محمود قطب الثانوية للبنات، والشهيد محمد محمود الحصاوى، ومعهد شنديد الإبتدائى الأزهرى).

وشدد السكرتير العام المساعد على تنفيذ توجيهات نائب محافظ البحيرة، برفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن،وذوى الاحتياجات الخاصة، والسيدات بشكل يحقق الأمان، واليسر للمواطنين، في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كافة سبل الراحة لهم.