جيش الاحتلال يرتكب مجزرة في جباليا وسقوط عشرات الشهداء من المدنيين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إن ما حدث في مخيم جباليا مجزرة إنسانية، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين الأبرياء.

مجزرة حي الشجاعية في غزة

وبالأمس السبت ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها، أنها ارتكبت مجزرة جديدة في حي الشجاعية، راح ضحيتها 500 شخص ما بين شهيد وجريح.

واضافت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيانها أمس إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 15207 شهداء وإصابة 40652 في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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وأكدت الصحة الفلسطينية في بيانها: أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت عشرات المجازر خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها 193 شهيدًا و652 جريحًا.

مفاوضات التهدئة في غزة

ومن جانبه كشف صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أنه لا توجد مفاوضات حاليًّا بشأن التهدئة، ولن يكون هناك أي تبادل للأسرى حتى انتهاء العدوان ووقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال العاروري في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة القطرية إن "الاحتلال يصر أن هناك ما زال نساء وأطفال وقلنا إننا سلمنا ما لدينا من النساء والأطفال".

تبادل جثث مقابل جثامين الشهداء الفلسطينيين

وأشار إلى أن "ما بقي من الأسرى في غزة هم جنود ورجال مدنيون خدموا في جيش الاحتلال، في حين أن الاحتلال يصر على أنه ما زال لدينا نساء وأطفال، ونحن قلنا إننا سلمنا جميع النساء والأطفال".

وأعرب المسؤول في حماس عن "استعداد الحركة لتبادل جثث مقابل جثامين شهداء ولكننا بحاجة لوقت لاستخراج جثث الإسرائيليين".وأوضح أنه في هذه الحالة "نحن بحاجة إلى وقت لاستخراج جثث الإسرائيليين الذين قتلوا في غارات الاحتلال على غزة".

