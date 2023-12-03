طلب إحاطة بشأن تفعيل نسبة الـ5 في المائة لتوظيف ذوي الهمم في القطاع الخاص

تقدمت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى ووزير العمل، بشأن تفعيل نسبة ال ٥ في المائة لتوظيف ذوى الإعاقة في القطاع الخاص.

خدمات لذوى الإعاقة

وقالت فاطمة سليم في طلبها، حرصت الدولة خلال الفترة الماضية على تقديم العديد من الخدمات لذوى الإعاقة، وذلك تفعيلا للقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٨ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن لا يزال هناك عدد من نصوص ذلك القانون يحتاج إلى التفعيل على أرض الواقع بشكل جيد.

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سوق العمل المصرى

وأضافت فاطمة سليم، يأتي في مقدمة تلك النصوص، النص الخاص بتخصيص نسبة ٥ في المائة من الوظائف لفئة ذوى الإعاقة، وهو ما يتطلب تفعيل ذلك النص لاسيما في القطاع الخاص الذى يستوعب العدد الأكبر من العمالة في سوق العمل المصرى.

وتابعت عضو مجلس النواب، وفقا لذلك النص في القانون، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل يستخدم عشرين عاملا فأكثر، سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة، وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة ٥ في المائة من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها.

الأشخاص ذوي الإعاقة

وأكدت النائبة فاطمة سليم، رغم ذلك، تلقيت عددا من الشكاوى بشأن عدم حصول عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة على وظائف رغم تقدمهم بطلبات إلى الجهات المعنية، وهو الأمر الذى يتطلب سرعة بحثه، لاسيما في ظل أهمية توفير دخل ثابت لتلك الفئة لمواجهة الأعباء الاقتصادية، بالإضافة إلى أهمية دمجهم بالمجتمع.

طلب إحاطة بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية

وتقدمت سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية ودعم المقاطعة الوطنية للشركات والمنتجات التى تدعم الاحتلال الصهيونى.

وقالت " الجزار ": أود أن أعبر عن غضبي وغضب الشعب المصرى تجاه المحتل الصهيونى والمجازر التى ترتكب أمام العالم كله بدون أى رادع لهذا الكيان وبدون أي إحترام للقانون الدولى أو أى مواثيق دولية وكأن هذا الكيان فوق القانون وفوق كل حكومات العالم

وتابعت، أن على الحكومة بأكملها وكل وزاراتها دور يمكن أن يكون فعال ومؤثر وداعم على وقف العدوان على غزة بقطع التعاون والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل والشركات الإسرائيلية والشركات متعددة الجنسيات التى بها شركات إسرائيلية ومنع دخول أى منتج إسرائيلى الى مصر تعبيرا عن غضب مصر من ممارسات هذا السرطان المزروع بين أراضينا وأراضى فلسطين.

دعم الصناعة المصرية

وقالت النائبة سميرة الجزار: هذه فرصة ثمينة لدعم الصناعة المصرية والتشجيع على إنشاء مصانع برأسمال مصري 100% خاصة التى لها سوق كبير وطلب إستهلاكى مرتفع مثل المياه الغازية والشيبسي ومساحيق النظافة وغيرها فالشعب المصرى يخوض معركة إنسانية وأن المصريين لن ينسوا ولن تتوقف المقاطعة وعلى الحكومة مساعدتهم لتكملة مشوارهم وتقديم بدائل للسلع التى قاطعوها بمصانع وشركات مصرية كاملة.