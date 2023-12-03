هيئة سلامة الغذاء: إعدام أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بالمحافظات خلال أسبوع

أجرت فروع الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملات رقابية لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 56 حملة تفتيشية موسعة على 481 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط نصف طن زبيب منتهي الصلاحية، نصف طن عسل أسود وشطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، هذا بالإضافة إلى 20 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية (لحوم مصنعة، ملح، عصائر).

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إعدام مواد غذائية غير صالحة

وبناء على قرار النيابة، تم إعدام 9 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتنفيذ 10 قرارات نيابة، وتحرير 9 محاضر ضبط ونقص اشتراطات صحية للمنشآت الغذائية المخالفة.

كما تم تحرير 52 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية (منتجات ألبان، مخبوزات، حلوى، توابل، لحوم مصنعة) تقدر كميتها بـ 40 كجم.

حملات مشتركة مع التموين والصحة

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 261 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 14 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 134 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 348 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (كيك، سناكس، خلطات توابل، عصائر) بإجمالي وزن 54 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما نفذ الفرع حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك وتم المرور على 3 منشآت غذائية، أسفرت عن التحفظ على 3 طن مواد مجهولة المصدر (نشا، جلوكوز، طحينة، زيت حار) وتم تحرير المحاضر اللازمة.

حملات رقابية بدمياط والدقهلية



وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 40 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الروضة، دمياط، كفر سعد، فاراسكور، الزرقا، كفر البطيخ) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 229 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية ( بسطرمة، منتجات لحوم، مقرمشات، عصائر، سمسم، صلصة)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 9 حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، إدارة التفتيش بمجلس المدينة) حيث تم المرور على 61 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 320 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (منتجات ألبان، مصنعات دجاج ولحوم، خضروات وفواكه، مياه غازية، مخللات) وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة، وتم التحفظ على 15 كجم لحوم.

كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 35 مخالفة عدم تطبيق الإشتراطات الصحية، 47 مخالفة عدم توافر الشهادات الصحية، 35 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة، وتم تحرير محضر إعدام 120 كيلو أسماك، فسيخ وسردين.

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تعديل الغاء موافقة استبعاد تقرير التتبع

انجلترا وإيطاليا تتصدران الدول المستوردة للرسائل الغذائية من مصر خلال أسبوع

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الأحد 03/ديسمبر/2023 - 02:16 م

هيئة سلامة الغذاء، فيتو

أحمد ممدوح

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نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء 83 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، وتم تسجيل 9 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما تم إدراج 2 مصنع بالقائمة البيضاء.

فحص وتفتيش مراكز التعبئة

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وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 21 زيارة وتم تسجيل 2 مركز تعبئة وجاري إدراج 4 منشآت بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 551 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

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كما شاركت الهيئة في ورشتي عمل حول الممارسات الصناعية والزراعية الجيدة لدعم تنفيذ تدابير تطوير التكتلات الصناعية تحت مظلة المشروع الألماني " شراكات العمل والترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر JP-SME "، إحداهما لتكتلات النباتات الطبية والعطرية في محافظتي بني سويف والفيوم، والأخرى لتكتل الزيتون بمدينة السادات والمناطق المجاورة، حيث تم استعراض اشتراطات ومتطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

عدد الرسائل الغذائية المصدرة

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4250 رسالة بنحو 170000 طن لعدد 1320 شركة مصدرة، تنوعت مابين 500 صنف من خضر وفواكه طازجة، دقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

ولا تزال البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 7000 طن، يليها الزيتون بإجمالي 6000 طن، ثم الفاصولياء بإجمالي 5000 طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 11000 طن، تليها الفراولة بإجمالي 10000 طن، ثم الرمان بإجمالي 4000 طن.

انجلترا وإيطاليا تتصدران الدول المستوردة



ومثلت انجلترا والسعودية وإيطاليا وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 150 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1190 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 583 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 470 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1634 رسالة بنحو 441500 طن لعدد 763 شركة مستوردة، تنوعت مابين 166 صنف من قمح وفول صويا وسكر خام من 91 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، رومانيا، أندونيسيا والبرازيل.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 552 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني بـ 280 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 265 رسالة