الأحد 03 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

4 أفلام تنتظر رفعها من السينمات بسبب إيراداتها الضعيفة

بوستر فيلم بيت الروبي،
بوستر فيلم بيت الروبي، فيتو

تنتظر أربعة أفلام مصرية رفعها من دور العرض خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد تحقيقها إيرادات ضعيفة، لتحل محلها أفلام أخرى سيتم عرضها خلال شهر ديسمبر.

واحتلت تلك الأفلام الأربعة مؤخرة قائمة الإيرادات اليومية أمس السبت وعلى مدار الأسبوع الماضي كاملًا محققة إيرادات ضعيفة جدا، حيث لم يكمل إجمالي إيراداتها مجتمعين بالأمس 14 ألف جنية.

أفلام عيد الأضحى

أول الأفلام التي من المنتظر رفعها من السينمات هو فيلم “البعبع” لأمير كرارة وياسمين صبري، حيث جاء في مؤخرة القائمة في المركز العاشر محققًا 2415 جنية فقط.

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وسبقه في الترتيب فيلم “بيت الروبي” لكريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت 3049 جنية في شباك التذاكر.

والفيلمان حققا رقمًا قياسيًا في فترة العرض التي تجاوزت 5 أشهر، حيث يتم عرضهم من عيد الأضحى الماضي، منذ يونيو وحتى الآن.

أفلام الصيف

وفي المركز الثامن قبلهما جاء فيلم “حسن المصري” لأحمد حاتم، وهو الفيلم الذي تم طرحه في السينمات مؤخرًا ولكنه لم يحقق النجاح المنتظر، وجمع الفيلم بالأمس 4173 جنية.

أما الفيلم الأخير المرشح للرفع من السينمات فهو فيلم “أولاد حريم كريم” لمصطفى قمر، والذي تم عرضه منذ حوالي شهرين، وجمع بالأمس 4288 جنية.

أفلام جديدة

ومن المنتظر أن يشهد شهر ديسمبر عرض مجموعة من الأفلام الجديدة للمنافسة في موسم رأس السنة، على رأسها فيلم “شماريخ” لآسر ياسين وأمينة خليل، وفيلم “أبو نسب” لمحمد عادل إمام وياسمين صبري، وفيلم “الإسكندراني” لأحمد العوضي وحسين فهمي.

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