الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير التربية والتعليم يتفقد مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بالإسماعيلية (صور)

وزيرالتربية والتعليم
وزيرالتربية والتعليم يتفقد مدرسة فاطمة الزهراء، فيتو

زار الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الأحد، بزيارة لمحافظة الإسماعيلية، حيث تفقد مدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية للبنات التابعة لإدارة جنوب التعليمية، في إطار متابعة انتظام سير العام الدراسى.

زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظة الإسماعيلية

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ‍والدكتور محمد عبدالحميد أحمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور سامي فضل وكيل المديرية.

وقد تفقد الوزير سير الدراسة بفصول مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات، كما تفقد الوزير حجرة التربية الفنية وشاهد الوزير أعمال الطلاب الفنية حول الفن الشعبى الحديث ورسومات ولوحات فنية للطالبات على الكارتون، والخشب، والقماش، حيث أشاد الوزير بأعمال الطالبات الفنية، وحثهم على مواصلة واستمرار تنمية موهبتهم من خلال المشاركات فى المسابقات والأنشطة الفنية المختلفة التى تقوم بها الوزارة.

Advertisements

مادة العلوم للصف الثانى الاعدادى

وقد تفقد الوزير أيضا معمل العلوم بالمدرسة أثناء شرح مادة العلوم للصف الثانى الاعدادى، وأجرى حوارا مع الطالبات حول الدرس ومدى استفادتهن من التطبيقات العلمية.
 
كما تفقد الوزير أحد فصول الصف الأول الإعدادي أثناء شرح مادة الرياضيات، وأجرى مناقشة مع الطالبات حول الدرس، كما أكد على أهمية مشاهدة القنوات والمنصات التعليمية لمساعدتهم على زيادة التحصيل المعرفى لمختلف المواد الدراسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير التربية والتعليم زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظة الإسماعيلية محافظ الإسماعيلية مدرسة فاطمة الزهراء

مواد متعلقة

بيزنس «حضانات الأطفال».. أرقام صادمة ورقابة غائبة، أولياء الأمور: الأسعار «نار» وإغراءات «الانترناشيونال» لا تراعى الظروف الاقتصادية

بدء تسكين الفائزين بمسابقة الـ30 ألف معلم الدفعة الأولى بتعليم الجيزة

رئيس جامعة حلوان يستقبل فريق ضمان جودة التعليم والاعتماد بكلية التربية الفنية

وزير التربية والتعليم يصل محافظة الإسماعيلية لمتابعة انتظام سير العام الدراسي

مجاهد: تطوير التعليم الفني استهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل

حجازي يشهد ورشة عمل لتفعيل دور المجتمع المدني لمواجهة التسرب من التعليم

تعاون بين جامعة حلوان ومعهد بحوث البترول للارتقاء بالبحث العلمي ودعم الابتكار

وزير التعليم: لدينا 25 مليون طالب في مصر ومليون و200 ألف معلم يجب الاستثمار في قدراتهم

الأكثر قراءة

أنفق 50 مليون دولار على حفل زفافه، العريس المليونير مهدد بالسجن 99 عامًا

فيديو مرعب يرصد لحظة مقتل ميكانيكي على يد سمكري في الوايلي

المصريون فى توجو يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية (صور)

هبوط جديد لمؤشر الدولار الأمريكي بحركة تعاملات اليوم الاحد

بيان عاجل من صندوق النقد بشأن برنامج التمويل الخاص بمصر

اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال وحزب الله على حدود لبنان

أسعار الأسماك اليوم، 5 جنيهات ارتفاعًا في سعر السمك ماكريل بسوق العبور

ضربة جديدة لـ محتكري السكر، ضبط 660 كيلو خلال الساعات الماضية وإحالة المخالفين للنيابة

Advertisements

منوعات

المزيد

أنفق 50 مليون دولار على حفل زفافه، العريس المليونير مهدد بالسجن 99 عامًا

قصة صورة رضيع فلسطيني قتله الاحتلال، في مواجهة أكاذيب الصهاينة

الصين تستعد لأول موسم شتاء كامل، مسؤول الصحة: لا توجد أمراض معدية جديدة

سر تعمد الأمير هاري وزوجته التعتيم على أسمائهما الحقيقية

المزيد

خدمات

المزيد

طريقة إيقاف خاصية سجل المواقع بتطبيق فيسبوك

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشمس في المنام وعلاقتها بارتكاب بعض الذنوب والآثام

الجامع الأزهر: الشريعة الإسلامية كفلت حقوق الأبناء في الرعاية الصحية والغذاء

ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية