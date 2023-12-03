انجلترا وإيطاليا تتصدران الدول المستوردة للرسائل الغذائية من مصر خلال أسبوع

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء 83 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، وتم تسجيل 9 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما تم إدراج 2 مصنع بالقائمة البيضاء.

فحص وتفتيش مراكز التعبئة

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 21 زيارة وتم تسجيل 2 مركز تعبئة وجاري إدراج 4 منشآت بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 551 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

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كما شاركت الهيئة في ورشتي عمل حول الممارسات الصناعية والزراعية الجيدة لدعم تنفيذ تدابير تطوير التكتلات الصناعية تحت مظلة المشروع الألماني " شراكات العمل والترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر JP-SME "، إحداهما لتكتلات النباتات الطبية والعطرية في محافظتي بني سويف والفيوم، والأخرى لتكتل الزيتون بمدينة السادات والمناطق المجاورة، حيث تم استعراض اشتراطات ومتطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

عدد الرسائل الغذائية المصدرة

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4250 رسالة بنحو 170000 طن لعدد 1320 شركة مصدرة، تنوعت مابين 500 صنف من خضر وفواكه طازجة، دقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

ولا تزال البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 7000 طن، يليها الزيتون بإجمالي 6000 طن، ثم الفاصولياء بإجمالي 5000 طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 11000 طن، تليها الفراولة بإجمالي 10000 طن، ثم الرمان بإجمالي 4000 طن.

انجلترا وإيطاليا تتصدران الدول المستوردة



ومثلت انجلترا والسعودية وإيطاليا وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 150 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1190 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 583 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 470 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1634 رسالة بنحو 441500 طن لعدد 763 شركة مستوردة، تنوعت مابين 166 صنف من قمح وفول صويا وسكر خام من 91 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، رومانيا، أندونيسيا والبرازيل.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 552 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني بـ 280 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 265 رسالة