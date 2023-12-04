نهلة سلامة: دورى فى فيلم «الصرخة» الأهم بمشوارى.. ولا أمانع من الحب والزواج مرة أخرى ( حوار )

>> أجسد دور مديرة مدرسة فى «أرواح خفية»

>> لا يهمنى التواجد بقدر ما يهمنى أن أكون مؤثرة.. وأدين بالفضل لهؤلاء

>> بعض الفنانين يطلقون الألقاب على أنفسهم

ارتبط اسمها منذ ظهورها الأول بإثارة الجدل. تألقت فى بداياتها سينمائيًا أمام نجوم التمثيل مثل نور الشريف وأحمد زكى ومحمود حميدة. دورها فى فيلم “الصرخة” كان ينبئ بممثلة من طراز فريد، وكذلك دورها فى فيلم “شيكا بيكا”. سرعان ما اختفت ثم عادت تدريجيًا من باب الدراما، حيث ظهرت فى 3 مسلسلات رمضانية العام الماضى، ومؤخرا انتهت من تصوير مشاهدها فى مسلسل “أرواح خفية” مع سمية الخشاب، وتنتظر عرضه قريبا.

إنها نهلة سلامة التى تتحدث فى هذا الحوار لـ "فيتو" عن جانب من أسرار الاختفاء المباغت والعودة المفاجئة وكواليس مسلسلها الجديد.. وإلى نص الحوار:

*شاركت فى 3 مسلسلات رمضانية الموسم الماضى واختفيت مرة أخرى، فما جديدك؟

انتهيت مؤخرا من تصوير دورى فى مسلسل “أرواح خفية» مع سمية الخشاب، وأجسد دور مديرة مدرسة، ومضمون العمل جديد بالنسبة لى ولا أريد أن أحرق تفاصيله، وسوف يعرض قريبا.

*هل هناك عمل لموسم رمضان القادم 2024؟

حتى الآن لا، لكن أتمنى إن شاء الله أن أكون متواجدة، خاصة أن الأعمال الرمضانية لها مذاق خاص جدا.

*فى موسم رمضان الماضى سجلت حضورا قويا من خلال 3 أعمال وهى حضرة العمدة والأجهر ورشيد بعد فترة من الاختفاء.. ما السر؟

الحقيقة استطعت أن أجد نفسى فى الأدوار المختلفة فى رمضان الماضى، وهذا أكثر ما يهمنى، لأننى لا أحب أن أكرر نفسى، فلا بد أن يكون العمل جديدا ومختلفا أترك بصمة من خلاله.

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*بشكل عام.. ما هو الدور الذى تعتبرينه الأهم فى مسيرتك؟

أكثر دور أعتز به وأعتبره الأهم فى مشوارى هو دورى فى فيلم الصرخة مع الفنانين الراحلين نور الشريف ومعالى زايد، لأن هذا الدور قدمنى للجمهور والنقاد وحصلت من خلاله على جوائز كثيرة.. كذلك أحب دورى جدا فى فيلم أمريكا شيكا بيكا وأعتبره من أهم الأدوار التى قدمتها أيضًا.

*ومن أكثر شخص أثر فى مسيرتك؟

المنتج إبراهيم شوقى والمنتج مطيع زايد هما من تبنونى فنيا ومنحانى معظم الفرص فى بداياتى وساعدانى على تقديم نفسى فعلا.

*ما سر ابتعادك لفترة عن الساحة الفنية؟

أنا من الفنانات التى لا يهمها التواجد بقدر ما يهمنى التأثير، بمعنى أننى أهتم فى المقام الأول بتقديم عمل يترك بصمة.. هذا هو المهم بالنسبة لى، وحين أجد ذلك أتواجد، وهذا ما حصل فى رمضان الماضى، بالإضافة إلى أن كل مرحلة ولها طبيعتها، وقد مرت عليا مراحل من قبل كنت منتشرة فيها.. كل مرحلة فى حياة الإنسان مختلفة عن الأخرى.

*ما رأيك فى فكرة الألقاب التى تمنح للفنانين سواء من الجمهور أو من تلقاء أنفسهم؟

فكرة الألقاب موجودة طول الوقت، أحيانا يمنحها الجمهور للفنان، وأحيانا أخرى يمنحها الفنان لنفسه، وأنا أفضل أن تأتى من الجمهور طبعا.

*من بين نجمات الجيل الحالى، من أكثر فنانة تخطفك بأدائها؟

أنا أحبهن جميعا، هناك على سبيل المثال منى زكى ومنة شلبى وغادة عادل وغيرهن، وأنا أحب الجميع.

*فى الجانب الشخصى.. هل نهلة سلامة قلبها مفتوح أمام تجربة الحب والزواج مرة أخرى؟

آه، ليه لأ، من الممكن طبعا أن أحب وأتزوج مرة أخرى.. إيه المشكلة! لكن أهم شئ أن يكون طيبا وحنونا، هذا هو الأساس بالنسبة لى، ولا يهم إن كان من داخل الوسط أو خارجه.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

