الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه فولهام، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد، ضمن لقاءات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وتنطلق صافرة مباراة ليفربول وفولهام، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتنقل مباراة ليفربول ضد فولهام على قناة بي إن سبورتس 1.

ويغيب عن صفوف فريق ليفربول أمام فولهام حارس المرمى أليسون بيكر بسبب الإصابة، وكذلك ديوجو جوتا.

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تشكيل ليفربول ضد فولهام 

حراسة المرمى: كيفين كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستر، كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

ترتيب ليفربول وفولهام 

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثالث برصيد 28 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين أن فولهام لديه 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

أرقام محمد صلاح أمام فولهام 

وخاض محمد صلاح مع ليفربول أمام فولهام قبل موقعة اليوم، 6 مباريات، فاز الريدز في 3، وتعادل في 2، وخسر واحدة، وسجل الفرعون المصري 4 أهداف.

وفي آخر 4 مواجهات جرت بين ليفربول وفولهام، حقق كل فريق، انتصارا وحيدا على الآخر، فيما خيم التعادل على مواجهتين.

ليفربول يتأهل لدور ال16 في الدوري الأوروبي 

تأهل ليفربول لدور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي بعد فوزه، الخميس الماضي، على فريق لاسك لينز النمساوي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

أحرز أهداف ليفربول، لويس دياز بالدقيقة 12، وجاكبو بالدقيقة 16 و90+4، ومحمد صلاح بالدقيقة 51 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة حسم ليفربول تأهله رسميا إلي دور الـ 16 لدور في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).

 

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ليفربول يورجن كلوب فولهام الدوري الانجليزي البريميرليج

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