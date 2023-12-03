عضو مجلس نقابة المحامين يكشف تكلفة اقتناء المواطن مكتبة قانونية

قال صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين إن هناك فرقا بين فتح مكتبة قانونية لمتخصص وشخص عادى يريد تثقيف نفسه قانونيا فى المنزل أو المكتب الخاص به لافتا إلى أن الشخص العادى يأتى بالكتب العامة وليست المتخصصة.

وأضاف عضو مجلس نقابة المحامين لـ"فيتو": أن الشخص العادى يأتى بكتب فى الثقافة القانونية العامة موضحا أن أسعار الكتب تتوقف على الطابعة والإصدار، موضحا أن تكلفة اقتناء مكتبة قانونية للشخص العادي لا تقل عن ٥ أو ١٠ آلاف جنيه، وهذه الأسعار ليست متخصصة للغاية وأيضا غير عامة للغاية وتسيير فى الوسط فقط، لافتا إلى أن تشكيل ثقافة قانونية تتوقف على الموضوعات التى يريد القارئ التزود معلوماتيا منها، وهي غالبا كتب تتحدث عن المبادئ العامة للقانون.

Advertisements

مواصفات مكتبة المحامين

واستكمل سليمان: المحامي يجلب كتب مجلدة من أجل المكتب الخاص به، وهذه النوعية من أعلى الأسعار في الكتب.

وتابع عضو مجلس نقابة المحامين: كتب شرح قانون المرافعات تحتاج متخصص يتحدث عن أحكام النقض وقانون المرافعات بخلاف الإجراءات الجنائية والعقود والشركات والشهر عقارى والطب الشرعى.

معرض الكتب والموسوعات القانونية

وتنظم لجنتا الفكر القانوني والشباب بالنقابة العامة للمحامين، في الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري معرضًا للكتب والموسوعات القانونية وذلك بحرم النقابة العامة بشارع رمسيس، تحت رعاية الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.