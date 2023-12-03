الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

953 مشاركا في اختبارات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن بالوادي الجديد (فيديو)

مسابقة شيخ الأزهر،
مسابقة شيخ الأزهر، ڤيتو

 بدأت منطقة الوادي الجديد الأزهرية، اختبارات مسابقة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، السنوية للمعاهد والمكاتب الأهلية والأروقة في حفظ القرآن الكريم على مستوى معاهد الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية بإدارتها الثلاث (الخارجة- الداخلة- الفرافرة)، وذلك بلجنتي مقر ديوان عام المنطقة وإدارة الداخلة التعليمية، بمتابعة صاحب الفضيلة الشيخ فتحي إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد، وعبدالله سعيد، المدير العام الثقافي للمنطقة، والشيخ محمد إبراهيم، مدير إدارة شئون القرآن الكريم.

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 وأوضح رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية، في حديث خاص لكاميرا «ڤيتو»، أن الإختبارات تسير وفق الضوابط والتعليمات الصادرة من قطاع المعاهد الأزهرية في جو تسوده الشفافية والهدوء ولا توجد أي عقبات تواجه اللجنة. 

 

 وأضاف رئيس المنطقة الأزهرية، أن المسابقة تجري بنظام التوثيق والتسجيل فيديو صوتًا وصورة لضمان النزاهة والشفافية، وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، وذلك من خلال الاستعانة بمجموعة متميزة من مُعلمي الحاسب الآلي بمعاهد المنطقة.

وأكد رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية، أن الاختبارات تسير وفق الضوابط والتعليمات الصادرة من قطاع المعاهد الأزهرية في جو تسوده الشفافية والهدوء ولا توجد أي عقبات تواجه اللجنة.  

وأوضح مدير شئون القرآن الكريم بالمنطقة الأزهرية في حديثه لـ «ڤيتو»، أن إجمالي عدد المتقدمين للمسابقة 953 متقدمًا، ويُشرف على تقييمهم مجموعة متميزة من موجهي ومعلمي شئون القرآن الكريم بالمنطقة.  

 ولفت مدير شئون القرآن بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، أن المسابقة تتضمن أربعة مُستويات وهى: المستوى الأول: القُرآن الكريم كاملًا مع إتقان التجويد وأحكام التلاوة. المستوي الثاني: القرآن الكريم كاملًا.  المستوى الثالث: 20 جزءًا للمرحلة الإعدادية ومكاتب التحفيظ والأروقة الأزهرية.  المستوى الرابع: 10 أجزاء. 

 يُذكر أنّ مسابقة فضيلة الإمام الأكبر السنوية للقرآن الكريم هي مسابقة قرآنية سنوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث يُشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، وتُشرف الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية على تنفيذها.

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