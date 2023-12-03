الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

أكرم توفيق يعود لقائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

أكرم توفيق لاعب الأهلي،
أكرم توفيق لاعب الأهلي، فيتو

الأهلى، يعود أكرم توفيق لاعب الأهلي إلى حسابات الجهاز الفني في مباراة شباب بلوزداد الجمعة القادم في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

وغاب أكرم توفيق عن رحلة تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز بسبب رؤية الجهاز الفني الذي فضل عدم اصطحاب اللاعب. 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الإثنين استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في القاهرة الجمعة القادم. 

وعادت بعثة الأهلي صباح اليوم قادمة من تنزانيا عقب خوض مباراة يانج أفريكانز أمس في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

ويبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق شباب بلوزداد الجزائري بالفيديو قبل مواجهة الفريقين الجمعة القادم في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

وحصل كولر علي مجموعة من تسجيلات الفريق الجزائري من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الفريقين. 

وطلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحصول على تقرير طبي بحالة المصابين داخل الفريق قبل العودة إلي استئناف التدريبات. 

وتضم قائمة المصابين كلا من موديست وكريستو ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وكريم نيدفيد ورضا سليم. 

وقالت مصادر ان نادي شباب بلوزداد الجزائري استقر علي موعد وصوله إلي القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي الجمعة القادم في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

وأضافت إن الفريق الجزائري يصل القاهرة قبل المباراة بيومين حيث تقام المباراة مساء الجمعة القادم. 

وطلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقرير طبي بشأن تحديد موقف الفرنسي موديست مهاجم الأهلي من إعلان جاهزيته للعودة إلي التدريبات الجماعية للفريق وحسم موقفه من مباراة شباب بلوزداد. 

ويعاني موديست مهاجم الأهلي من الإصابة في العضلة الضامة. 

كشف مصدر داخل الأهلي موقف ياسر إبراهيم مدافع الفريق من تدعيم دفاع الفريق في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة القادم في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

وقال ان ياسر إبراهيم سيكون جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة شباب بلوزداد القادمة رغم تعرضه للإصابة في مباراة الأمس أمام يانج أفريكانز التنزاني. 

 ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري

وتذاع مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري على قناة  bein sport الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، فيتو 

 

 

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، فيتو 

 

 

 

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، فيتو 

 

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، فيتو 

 

 

 

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، فيتو 

 

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، فيتو 

 

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، فيتو 

 

 

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