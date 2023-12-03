الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

أرقام حول مواجهة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره توتنهام هوتسبير على ملعب الاتحاد، مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

أرقام عن مانشستر وتوتنهام 

ويتمتع مانشستر سيتي بسجل جيد للغاية في ملعبه أمام توتنهام، حيث لم يخسر سوى مباراتين فقط، من آخر 13 مواجهة خاضها في البريميرليج على ميدانه ضد السبيرز، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ومع ذلك، نجح السبيرز توتنهام في الفوز بـ5 مباريات من آخر 7 مواجهات جمعته مع مانشستر سيتي في الدوري بشكل عام، بعدما حقق الانتصار 4 مرات فقط في المواجهات الـ19 التي سبقتها.

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ونجح السبيرز في الفوز على مانشستر سيتي 6 مرات في البريميرليج، منذ تولي بيب جوارديولا المهمة الفنية للأخير في عام 2016، وذلك أكثر من أي فريق آخر.

في المقابل، يخشى السيتي الفشل في تحقيق الانتصار، في 3 مباريات متتالية في الدوري، للمرة الأولى منذ مسيرة من 4 مباريات متتالية، بين شهري مارس وأبريل 2017.

وتعادل السيتي في آخر مباراتين، بعد التقدم في النتيجة.

ولم يتقدم مانشستر سيتي في 3 مباريات متتالية وفشل في الفوز، منذ شهر نوفمبر 2009، بالتعادل حينها أمام بيرنلي وليفربول وهال سيتي.

كما لم يحقق حامل لقب البريميرليج الانتصار في 4 مباريات، من آخر 7 لقاءات خاضها في الدوري، بعدما فشل قبلها في الفوز في 4 لقاءات فقط من المباريات الـ26 التي سبقتها.

ولم يخسر الفريق السماوي سوى مباراة واحدة فقط، في آخر 48 مواجهة خاضها على أرضه في جميع المسابقات، ولم ينهزم في آخر 27 مباراة.

كما لم يخسر السيتي في آخر 42 مباراة خاضها في وجود لاعب وسطه، رودري، وذلك منذ السقوط أمام توتنهام (1-0)، في فبراير 2023.

ومن جانبه، انهزم الفريق اللندني في آخر 3 مباريات خاضها في البريميرليج، بعد تجنبه الخسارة في 11 مباراة متتالية قبلها.

وآخر مدرب خسر مع السبيرز 4 مباريات متتالية، كان ديفيد بليت بين شهري مارس وأبريل 2004.

ويعد توتنهام ثالث فريق في الدوري الإنجليزي يتجنب الهزيمة، في أول 10 مباريات من الموسم، ومن ثم يخسر المواجهات الثلاث التالية، بعد هيدرسفيلد (1924- 1925) وشيفيلد يونايتد (1971- 1972).

وحقق توتنهام 8 انتصارات وتعادلين وتعرض لثلاث هزائم، وهو نفس ما حققه في تلك المرحلة من الموسم الماضي، بعد مرور 13 جولة، وحينها خسر أمام ليفربول (2-1) في الجولة الـ14.

وسجل السبيرز أولًا في جميع المباريات الثلاث التي خسرها مؤخرًا، ولا يوجد فريق في تاريخ البريمرليج سجل أولًا وانهزم في 4 مباريات متتالية.

ولم يحقق توتنهام سوى 4 انتصارات في 31 مباراة خاضها بالبريميرليج خارج ملعبه، أمام حامل اللقب.

وسجل سون هيونج مين، نجم توتنهام، 7 أهداف في البريميرليج أمام مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا، ولا يتفوق عليه في هذا السياق سوى محمد صلاح (11) وجيمي فاردي (9).

 

 

 

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