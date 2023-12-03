مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد: نشجع أبناءنا للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

ترأس الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها اجتماع اللجنة المختصة التابعة لايبارشية بورسعيد والمسؤولة عن المشاركة في الأنتخابات الرئاسية المرتقبة خلال الشهر الجاري.

وأكد الأنبا تادرس خلال بيان صحفي صادر عن المطرانية أن أعضاء اللجنة المسؤولة عن الانتخابات قد اتفقوا جميعًا إنطلاقًا من دور الكنيسة الوطنى على تشجيع أبناء الكنيسة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية في هذه الفترة الحاسمة والفاصلة في تاريخ البلاد للحفاظ على مكتسبات التنمية والإستقرار للبلاد، والأمن، والأمان.

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صورة ضوئية من البيان، فيتو

كما أكدت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد خلال البيان أيضًا أن إيبارشية بورسعيد تبذل كل الإمكانات لتشجيع المشاركة في الإنتخابات الرئاسية ايام 10 و11 و12 ديسمبر القادمين.



و أختتمت مطرانية بورسعيد بيانها الصحفي بالدعاء لله أن يحفظ مصر بلدنا العزيز الغالي دوما.

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