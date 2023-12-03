ماذا قدم محمد صلاح أمام فولهام قبل مواجهة اليوم؟

يواجه فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره فولهام، اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وسقام مباراة ليفربول ضد فولهام في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي، 2023/24، على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وتنطلق صافرة مباراة ليفربول وفولهام اليوم الأحد في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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أرقام محمد صلاح أمام فولهام

وخاض محمد صلاح مع ليفربول أمام فولهام قبل موقعة اليوم، 6 مباريات، فاز الريدز في 3، وتعادل في 2، وخسر واحدة، وسجل الفرعون المصري 4 أهداف.

ويغيب عن صفوف فريق ليفربول أمام فولهام حارس المرمى أليسون بيكر بسبب الإصابة، وكذلك ديوجو جوتا.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام

حراسة المرمى: كيفين كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستر، كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثالث برصيد 28 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين أن فولهام لديه 15 نقطة في المركز الرابع عشر.