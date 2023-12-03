الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

ماذا قدم محمد صلاح أمام فولهام قبل مواجهة اليوم؟

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

يواجه فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره فولهام، اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وسقام مباراة ليفربول ضد فولهام في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي، 2023/24، على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وتنطلق صافرة مباراة ليفربول وفولهام اليوم الأحد في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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أرقام محمد صلاح أمام فولهام 

وخاض محمد صلاح مع ليفربول أمام فولهام قبل موقعة اليوم، 6 مباريات، فاز الريدز في 3، وتعادل في 2، وخسر واحدة، وسجل الفرعون المصري 4 أهداف.

ويغيب عن صفوف فريق ليفربول أمام فولهام حارس المرمى أليسون بيكر بسبب الإصابة، وكذلك ديوجو جوتا.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام

حراسة المرمى: كيفين كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستر، كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثالث برصيد 28 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين أن فولهام لديه 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

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