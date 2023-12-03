البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف حركة تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، باجمالى عدد عمليات بلغت 73 ألف عملية تداول بمنتصف حركة تعاملات البورصة المصرية اليوم حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% عند مستوى 24551.27 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% عند مستوى 29995 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% عند مستوى 10535 نقطة.





وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% عند مستوى 5.224.70 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% عند مستوى 7.705.66 نقطة.

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مؤشرا تالبورصة المصرية، فيتو

ماذا حدث فى تداولات نهاية الأسبوع ؟

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 1.676 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 24735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 29657 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10531 نقطة.



فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 5274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 7645 نقطة.

مؤشرات ايجى اكس، فيتو

كواليس تداولات جلسة الأربعاء

وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.669 تريليون جنيه.



وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 24759 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 29637 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 10538 نقطة.



وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5187 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 7533 نقطة.