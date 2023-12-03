الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

73 ألف عملية تداول بمنتصف حركة تعاملات البورصة المصرية اليوم

مؤشرات البورصة المصرية،
مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

البورصة المصرية، ارتفعت  مؤشرات البورصة بمنتصف حركة تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، باجمالى عدد عمليات بلغت  73 ألف عملية تداول بمنتصف حركة تعاملات البورصة المصرية اليوم حيث صعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18%  عند مستوى 24551.27 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34%  عند مستوى 29995 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4%  عند مستوى 10535 نقطة.
 


وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79%  عند مستوى 5.224.70 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89%  عند مستوى 7.705.66 نقطة.

Advertisements

 

 

اقرأ التالى: ارتفاع جنوني في سعر الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية يتخطى 3150 جنيها

 

مؤشرا تالبورصة المصرية، فيتو 

 

ماذا حدث فى تداولات نهاية الأسبوع ؟

 تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 1.676 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 24735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 29657 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10531 نقطة.

فيما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 5274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 7645 نقطة. 

مؤشرات ايجى اكس، فيتو 

 

كواليس تداولات جلسة الأربعاء 

وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الأربعاء،  وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.669 تريليون جنيه. 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 24759 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 29637 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 10538 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5187 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 7533 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البورصة المصرية حركة تعاملات اليوم مؤشرات البورصة ايجى اكس 30 مؤشر ايجى اكس ايجي اكس 30 محدد الاوزان ايجي اكس 30 للعائد الكلي مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة تداولات رأس المال السوقي ايجى اكس 70

مواد متعلقة

خبير أسواق مال يكشف مزايا تداول شهادات الكربون بالبورصة المصرية

خبيرة أسواق مال: التخارج من الشركات الحكومية دفع مؤشرات البورصة المصرية للصعود

الأكثر قراءة

فيديو مرعب يرصد لحظة مقتل ميكانيكي على يد سمكري في الوايلي

الحوثيون يهاجمون سفينة إسرائيلية ردا على مجازر الاحتلال في غزة

صلاح قابيل، معلم التمثيل الذى حسم نجله قصة زواجه من فنانة شهيرة، وهذه حكاية خطأ طبي دفنه حيا

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

بيان عاجل من صندوق النقد بشأن برنامج التمويل الخاص بمصر

مقتل مشجع نانت بعد تعرضه للطعن قبل مباراة نيس

تاريخ الزمالك وسوار الغيني في البطولات الإفريقية

طلب إحاطة لقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل

Advertisements

منوعات

المزيد

قصة صورة رضيع فلسطيني قتله الاحتلال، في مواجهة أكاذيب الصهاينة

الصين تستعد لأول موسم شتاء كامل، مسؤول الصحة: لا توجد أمراض معدية جديدة

سر تعمد الأمير هاري وزوجته التعتيم على أسمائهما الحقيقية

لحظة إشعال متظاهرة النار في نفسها احتجاجا على موقف أمريكا من حرب غزة

المزيد

خدمات

المزيد

طريقة إيقاف خاصية سجل المواقع بتطبيق فيسبوك

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

المزيد

انفوجراف

اليوم الأكثر دموية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الشريعة الإسلامية كفلت حقوق الأبناء في الرعاية الصحية والغذاء

ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الحوت في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل والفشل

المزيد
الجريدة الرسمية