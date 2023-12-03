زراعة 312 شجرة مثمرة في مطاي بالمنيا ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على مواصلة الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة.

وتحظى المبادرة باهتمام ورعاية القيادة السياسية، لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين مع التركيز على الزراعة أمام المدارس والمؤسسات ومراكز الشباب والمستشفيات وجانب الطرق والمحاور ومداخل القرى والمدن وغيرها من الأماكن واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي يتم زراعتها، والاستفادة منها.

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وفى هذا السياق، أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، انه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم استكمال زراعة 312 شجرة متنوعة، منها 197 شجرة بطريق مصر أسوان الزراعي بالمدخل الجنوبي لمدينة مطاي.

بالإضافة إلى 115 شجرة بالجانب الغربى للطريق الدائرى وتم رى الأشجار المزروعة وري النباتات القديمة وإجراء أعمال نظافة الحشائش ورفعها بالطريق الدائري للحفاظ على المنظر الجمالي.