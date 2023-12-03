عامل يذبح زميله بسبب خلافات بينهما بالبحر الأحمر
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط عامل ذبح زميله بسبب خلافات بينهما بالبحر الأحمر.
تلقى قسم شرطة سفاجا بمديرية أمن البحر الأحمر من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل بمقهى - مقيم بدائرة القسم) وبها جرح قطعى بالرقبة.
وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيق المتوفى (مقيم بدائرة القسم) قرر بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه و(عامل - مقيم بدائرة القسم) أمام المقهى محل عمل المجنى عليه لخلافات سابقة بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفى بسلاح أبيض كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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