الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

الكشف عن سبب رفض فالفيردي الانتقال إلى الدوري السعودي

فالفيردي، فيتو
فالفيردي، فيتو

 كشف خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن سر رفض الأوروجواياني فيدي فالفيردي، لاعب وسط فريق ريال مدريد، عرضًا ضخمًا سابقًا للانتقال إلى الدوري السعودي.

 

سر رفض فالفيردي عرض الدوري السعودي 

وقال دياز عبر صحيفته، إن "فالفيردي كان أمامه عرض حياته حيث أرادت رابطة الدوري السعودي ضمه، لكن فالفيردي واضح جدًا أنه لا يوجد أموال تساوي ارتداء شارة قيادة ريال مدريد، لذلك قرر اللاعب الاستمرار لتحقيق حلمه وهو أمر صعب ولم يحققه سوى عدد قليل بارتداء شارة قيادة الميرنجي".

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وأضاف التقرير: "العرض السعودي لفيدي فالفيردي كان كبيرًا جدًّا وبملايين اليوروهات، ولكنه لم يكن الوحيد لأن بايرن ميونخ الألماني كان يرغب أيضًا في ضم اللاعب بشدة لكنه لم ينتبه لجميع هذه العروض، داخل ريال مدريد الجميع وبداية من كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، يعتقدون أن فالفيردي مرشحٌ ليكون قائدًا للفريق في المستقبل".

 

قيمة الغرض السعودي لضم فالفيردي 

وتابع: "اللاعب الذي كلف ريال مدريد 5 ملايين يورو تضاعف سعره 20 مرة أو أكثر وهو المبلغ الذي كانوا يريدون دفعه في السعودية لضم فالفيردي، لكن فكرة أن تكون قائدًا لريال مدريد تجعلك تفعل كل شيء خاصةً مع تجديدات العقود التي يقوم بها ريال مدريد والتي يقوم فيها بتعزيز نفسه للمستقبل والحاضر".

وكان نادي ريال مدريد أعلن منذ 3 أسابيع تجديد تعاقد فالفيردي حتى موسم 2029.

يأتي تجديد تعاقد فالفيردي ضمن خطة ريال مدريد في الحفاظ على نجومه الشباب والتي بدأت بتجديد تعاقد البرازيلي فينيسيوس جونيور، ثم وصلت إلى مواطنه رودريجو ثم إدواردو كامافينجا.

ولعب لاعب منتخب أوروجواي 220 مباراة للملكي، سجل فيها 19 هدفًا.

وأصبح اللاعب ركيزة مهمة في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، كما أحرز مع الـ"ميرينغي" دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس إسبانيا، ومونديال الأندية.

 

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