الحبس سنة لعاطل بتهمة حيازة الحشيش بقصد التعاطي في الشرابية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، حبس عاطل سنة وتغريمه 5 آلاف جنيه، لحيازته بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر والآيس المخدر في الشرابية.

أمر إحالة القضية

كشف أمر الإحالة أن المتهم "أ.ا"، 35 سنة، عاطل، مقيم بدائرة قسم الشرابية، أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز بقصد التعاطي جوهر الآيس المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وضبطت الأجهزة الأمنية المتهم حال تواجده بدائرة قسم الشرابية، وبحوزته قطعة من نبات البانجو المخدر وزنت 5 جرامات، وقطعتين من البلاستيك على شكل أنبوب وجد عالقا بهما آثار لمادة بيضاء اللون.

Advertisements

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء الحكم بعد إثبات تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن عينة بول المتهم تحتوي على جزء من مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وأن قطعتين من البلاستيك على شكل أنبوب وجد عالقا بهما آثار لمادة بيضاء اللون ثبت أنها للايس المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.