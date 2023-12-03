تفاصيل استعداد نقابة المحامين لافتتاح المعرض السنوي للكتب القانونية

نقابة المحامين، تنظم لجنتا الفكر القانوني والشباب بالنقابة العامة للمحامين، في الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري معرضًا للكتب والموسوعات القانونية وذلك بحرم النقابة العامة بشارع رمسيس، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

معرض الكتاب السنوى للمحامين

وأشار محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة الفكر القانوني، إلى أن المعرض سيستمر لمدة شهر من الافتتاح، وتعرض فيه العديد من الموسوعات والكتب القانونية، لعمالقة القانون بمصر، من خلال 15 دارًا من كبرى دور النشر والتوزيع، وبخصومات خاصة للسادة المحامين بمناسبة الافتتاح، إلى جانب ما يوفره المعرض من مستلزمات مكتب المحامي.

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نقابة المحامين المصرية

وأكد أن المعرض فرصة حقيقية للمحامين في الحصول على أمهات الكتب بأسعار مناسبة للجميع، منوها إلى أن المعرض يفتح أبوابه يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

المحامين، من جانبه أكد محمد عبد الوهاب، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة الشباب، أن تنظيم المعرض بمقر النقابة العامة يأتي من منطلق حرص نقابة المحامين ولجانها المختصة على توفير الكتب القانونية بأسعار مميزة وخاصة للسادة المحامين، في ظل التنافس بين دور النشر في المعروض من الكتب والموسوعات.

وفى وقت سابق عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال، وقرر المجلس التالي:

أولا: الموافقة بالإجماع على مدونة السلوك المهني.

مجلس نقابة المحامين



ثانيًا: الموافقة على تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة لمراجعة الصياغة اللغوية لمدونة السلوك المهني.

ثالثًا: الموافقة على أن تستعين لجنة مراجعة الصياغة بمن ترى الاستعانة بهم لسرعة إنجاز أعمالها تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية يوم 20/12/2023.

رابعًا: الموافقة على عقد اجتماع المجلس المقبل يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2023.